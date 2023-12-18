18 декабря 2023

В России хотят выпустить конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана»

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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, сахар, ассортимент, бакалея, разнообразие, полка магазинная, продукты питания, полки магазина
В России появятся продукты под брендом «Слово пацана» Фото:

В России на фоне популярности сериала «Слово пацана» производители хотят выпускать под этим брендом конфеты и чипсы. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака уже поступили в Роспатент.

«Московское ООО „Ритейл медиа“ подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Слово пацана“ для выпуска чипсов, кофе и чая. Товарный знак на конфеты зарегистрировал Арутюн Атомян — сооснователь кондитерской фабрики „Атаг“ в Вологодской области», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента.

Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец для героев сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Национальная служба новостей». Сериал набирает популярность как в России, так и на Украине.

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В России на фоне популярности сериала «Слово пацана» производители хотят выпускать под этим брендом конфеты и чипсы. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака уже поступили в Роспатент. «Московское ООО „Ритейл медиа“ подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Слово пацана“ для выпуска чипсов, кофе и чая. Товарный знак на конфеты зарегистрировал Арутюн Атомян — сооснователь кондитерской фабрики „Атаг“ в Вологодской области», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента. Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец для героев сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Национальная служба новостей». Сериал набирает популярность как в России, так и на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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