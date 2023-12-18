Экономика Бизнес В России хотят выпустить конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана» 19 декабря 2023 в 03:34 Размер текста - 17 + В России появятся продукты под брендом «Слово пацана» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России на фоне популярности сериала «Слово пацана» производители хотят выпускать под этим брендом конфеты и чипсы. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака уже поступили в Роспатент. «Московское ООО „Ритейл медиа“ подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Слово пацана“ для выпуска чипсов, кофе и чая. Товарный знак на конфеты зарегистрировал Арутюн Атомян — сооснователь кондитерской фабрики „Атаг“ в Вологодской области», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента. Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец для героев сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Национальная служба новостей». Сериал набирает популярность как в России, так и на Украине. В России на фоне популярности сериала «Слово пацана» производители хотят выпускать под этим брендом конфеты и чипсы. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака уже поступили в Роспатент. «Московское ООО „Ритейл медиа“ подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Слово пацана“ для выпуска чипсов, кофе и чая. Товарный знак на конфеты зарегистрировал Арутюн Атомян — сооснователь кондитерской фабрики „Атаг“ в Вологодской области», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента. Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец для героев сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Национальная служба новостей». Сериал набирает популярность как в России, так и на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям