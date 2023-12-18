В России хотят выпустить конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана»

В России на фоне популярности сериала «Слово пацана» производители хотят выпускать под этим брендом конфеты и чипсы. Соответствующие заявки на регистрацию товарного знака уже поступили в Роспатент.
«Московское ООО „Ритейл медиа“ подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Слово пацана“ для выпуска чипсов, кофе и чая. Товарный знак на конфеты зарегистрировал Арутюн Атомян — сооснователь кондитерской фабрики „Атаг“ в Вологодской области», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента.
Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев намекнул на печальный конец для героев сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает «Национальная служба новостей». Сериал набирает популярность как в России, так и на Украине.
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