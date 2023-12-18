Бюджет Челябинска в 2024 году будет дефицитным

19 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы приняли бюджет Челябинска сразу в двух чтениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефицит бюджета Челябинска в 2024 году составит 658,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 19 декабря. «Городская дума в двух чтениях утвердила бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Планируемый дефицит бюджета в 2024 году составит 658,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе администрации. В 2024 году доходы городского бюджета составят 51 миллиард 768,8 миллиона рублей, что на 12,3% больше, чем первоначальный бюджет 2023 года. Общий объем расходов на 2024 год составит 52 миллиарда 427,7 миллиона рублей, что на почти на шесть миллиардов больше, чем первоначальный бюджет на 2023 год. Среди крупных статей расходов бюджета — организация питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях (более двух млрд рублей), охрана муниципальных учреждений и другие антитеррористические мероприятия (482 млн рублей), обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан (436 млн рублей). Дорожный фонд Челябинска на 2024 год составит четыре миллиарда 823,1 миллиона рублей. На переселение граждан из аварийного жилья направят почти семьсот миллионов. На работы по капремонту фасадов домов на гостевых маршрутах города — порядка выделено 140 миллионов рублей.

Дефицит бюджета Челябинска в 2024 году составит 658,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 19 декабря. «Городская дума в двух чтениях утвердила бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Планируемый дефицит бюджета в 2024 году составит 658,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе администрации. В 2024 году доходы городского бюджета составят 51 миллиард 768,8 миллиона рублей, что на 12,3% больше, чем первоначальный бюджет 2023 года. Общий объем расходов на 2024 год составит 52 миллиарда 427,7 миллиона рублей, что на почти на шесть миллиардов больше, чем первоначальный бюджет на 2023 год. Среди крупных статей расходов бюджета — организация питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях (более двух млрд рублей), охрана муниципальных учреждений и другие антитеррористические мероприятия (482 млн рублей), обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан (436 млн рублей). Дорожный фонд Челябинска на 2024 год составит четыре миллиарда 823,1 миллиона рублей. На переселение граждан из аварийного жилья направят почти семьсот миллионов. На работы по капремонту фасадов домов на гостевых маршрутах города — порядка выделено 140 миллионов рублей.