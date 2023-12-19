Арестованному мэру челябинского города выбрали преемника

Депутаты выбрали врио мэра челябинского Троицка замглавы города по ЖКХ Андреева

19 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

На время следствия по делу Александра Виноградова городом будет его руководить его зам по ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Арестованного по обвинению в получении взятки мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова сменил его заместитель Андрей Андреев. Такое решение принял 19 декабря собрание депутатов города. «Временно исполняющим обязанности главы администрации Троицка будет заместитель главы по городскому хозяйству Андрей Андреев. Решение принято большинством голосов и будет действовать до разрешения ситуации с Виноградовым», — пояснили URA.RU в собрании. Виноградова задержали утром 13 декабря полицейские. Одновременно ФСБ задержала владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и местного жителя Бориса Спиридонова. По версии следствия, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За это бизнесмену помогли с разрешением на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Обоих Виноградовых арестовали на время расследования.

Арестованного по обвинению в получении взятки мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова сменил его заместитель Андрей Андреев. Такое решение принял 19 декабря собрание депутатов города. «Временно исполняющим обязанности главы администрации Троицка будет заместитель главы по городскому хозяйству Андрей Андреев. Решение принято большинством голосов и будет действовать до разрешения ситуации с Виноградовым», — пояснили URA.RU в собрании. Виноградова задержали утром 13 декабря полицейские. Одновременно ФСБ задержала владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и местного жителя Бориса Спиридонова. По версии следствия, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За это бизнесмену помогли с разрешением на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Обоих Виноградовых арестовали на время расследования.