Зеленский поругался с украинской журналисткой на пресс-конференции

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский потребовал от журналистки задавать вопросы конкретнее Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поругался с украинской журналисткой. Это произошло во время пресс-конференции главы государства.

«Кто должен быть премьер-министром, из какой партии, скажи, у меня мало времени», — сказал Зеленский журналистке на пресс-конференции после того как, она задала ему вопрос. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Президент попросил ее ставить вопрос конкретнее и напомнил о том, что у него нет денег.

Ранее Зеленский рассказал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предложил ему мобилизовать около 450 тысяч человек. Он отметил, что на это ему понадобится 500 миллиардов гривен.

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Президент Украины Владимир Зеленский поругался с украинской журналисткой. Это произошло во время пресс-конференции главы государства. «Кто должен быть премьер-министром, из какой партии, скажи, у меня мало времени», — сказал Зеленский журналистке на пресс-конференции после того как, она задала ему вопрос. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Президент попросил ее ставить вопрос конкретнее и напомнил о том, что у него нет денег. Ранее Зеленский рассказал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предложил ему мобилизовать около 450 тысяч человек. Он отметил, что на это ему понадобится 500 миллиардов гривен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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