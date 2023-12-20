Вокруг свердловской «Лыжни России-2024» скандал: главный забег отменен

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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил
«Лыжня» пройдет 10 февраля, но в принципиально ином формате Фото:

В 2024 году «Лыжня России» пройдет в Свердловской области по новому сценарию — без центральной гонки, в которой за ценные призы сражаются профессионалы и любители. Внимание на это обратил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, организовывавший лыжню в последние годы. Он выступил с обвинениями в адрес Анны Захаровой — президента федерации лыжных гонок (ФЛГ) Свердловской области. Его поддержал бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов. И Захарова ответила на претензии.

«Центральная гонка „Лыжни России-2024“ в Свердловской области под угрозой срыва. Все дело в том, что <…> Захарова просто не захотела, чтобы ФЛГ проводила центральную гонку, настояла на своем мнении и не включила „Лыжню России“ в областной календарь спортивных мероприятий на 2024 год, фактически уничтожив проект, созданный 20 лет назад Эдуардом Росселем. <…> Теперь по желанию Анны Захаровой на проекте поставили крест. Его просто убрали из календаря спортивных мероприятий, фактически похерив (уж извините меня) все то, что создавалось 20 лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

«Если сейчас Анну Захарову не приведут в чувство или не попросят покинуть должность, то объявленный президентом 2024-й Годом спорта запомнится нам печальным завершением некогда яркого проекта. И это в то время, когда страна находится в спортивной блокаде», — добавил он.

Алыпов заявил, что ему «очень грустно и печально». «Потому что с центральной гонкой „Лыжни России“ в Свердловской области мы были в федеральной повестке, мы делали без преувеличения лучшее спортивное зимнее лыжное событие в стране. Будь то полигон „Старатель“, будь то площадка „Екатеринбург-ЭКСПО“ — это было действительно классно. Мне кажется, это недоработка или нежелание работать в Федерации лыжных гонок в СО», — сказал спортсмен. В 2021-м он боролся с Захаровой за пост главы ФЛГР.

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» от журнала «ЕКБ.Собака.ru». Церемония награждения
Иван Алыпов, по слухам, на место Захаровой не претендует, но его выступление может иметь политический подтекст
Фото:

Захарова объяснила корреспонденту, что изменение формата «Лыжни России» в 2024 году связано со Всероссийской спартакиадой сильнейших, которая пройдет 9—18 февраля. Туда, по ее словам, уедет основная масса спортсменов, которые могли бы участвовать в центральном забеге «Лыжни».

«Проводить центральную гонку в отсутствие сильнейших — нецелесообразно. Поэтому приняли решение в честь Года семьи устроить в этот день [10 февраля] семейные забеги, эстафеты», — сказал она.

По словам Захаровой, вместо традиционной «Лыжни» будет два формата. Первый — массовые забеги для всех желающих, в том числе школьников. Второй — центральная гонка в виде семейной эстафеты «Мама, папа, я и ребенок 11-12 лет, занимающийся в спортивной школе». «Это будет в день „Лыжни России“. Простыми словами: проблемы не вижу, формат сменился другим, по понятным причинам», — отметила Захарова. Главные старты пройдут в Сысерти — на трассе новой СШОР. «Как и на „Лыжне России“, будут хорошие призы», — резюмировала она.

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В 2024 году «Лыжня России» пройдет в Свердловской области по новому сценарию — без центральной гонки, в которой за ценные призы сражаются профессионалы и любители. Внимание на это обратил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, организовывавший лыжню в последние годы. Он выступил с обвинениями в адрес Анны Захаровой — президента федерации лыжных гонок (ФЛГ) Свердловской области. Его поддержал бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов. И Захарова ответила на претензии. «Центральная гонка „Лыжни России-2024“ в Свердловской области под угрозой срыва. Все дело в том, что <…> Захарова просто не захотела, чтобы ФЛГ проводила центральную гонку, настояла на своем мнении и не включила „Лыжню России“ в областной календарь спортивных мероприятий на 2024 год, фактически уничтожив проект, созданный 20 лет назад Эдуардом Росселем. <…> Теперь по желанию Анны Захаровой на проекте поставили крест. Его просто убрали из календаря спортивных мероприятий, фактически похерив (уж извините меня) все то, что создавалось 20 лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале. «Если сейчас Анну Захарову не приведут в чувство или не попросят покинуть должность, то объявленный президентом 2024-й Годом спорта запомнится нам печальным завершением некогда яркого проекта. И это в то время, когда страна находится в спортивной блокаде», — добавил он. Алыпов заявил, что ему «очень грустно и печально». «Потому что с центральной гонкой „Лыжни России“ в Свердловской области мы были в федеральной повестке, мы делали без преувеличения лучшее спортивное зимнее лыжное событие в стране. Будь то полигон „Старатель“, будь то площадка „Екатеринбург-ЭКСПО“ — это было действительно классно. Мне кажется, это недоработка или нежелание работать в Федерации лыжных гонок в СО», — сказал спортсмен. В 2021-м он боролся с Захаровой за пост главы ФЛГР. Захарова объяснила корреспонденту, что изменение формата «Лыжни России» в 2024 году связано со Всероссийской спартакиадой сильнейших, которая пройдет 9—18 февраля. Туда, по ее словам, уедет основная масса спортсменов, которые могли бы участвовать в центральном забеге «Лыжни». «Проводить центральную гонку в отсутствие сильнейших — нецелесообразно. Поэтому приняли решение в честь Года семьи устроить в этот день [10 февраля] семейные забеги, эстафеты», — сказал она. По словам Захаровой, вместо традиционной «Лыжни» будет два формата. Первый — массовые забеги для всех желающих, в том числе школьников. Второй — центральная гонка в виде семейной эстафеты «Мама, папа, я и ребенок 11-12 лет, занимающийся в спортивной школе». «Это будет в день „Лыжни России“. Простыми словами: проблемы не вижу, формат сменился другим, по понятным причинам», — отметила Захарова. Главные старты пройдут в Сысерти — на трассе новой СШОР. «Как и на „Лыжне России“, будут хорошие призы», — резюмировала она.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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