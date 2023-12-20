Вокруг свердловской «Лыжни России-2024» скандал: главный забег отменен

20 декабря 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

«Лыжня» пройдет 10 февраля, но в принципиально ином формате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году «Лыжня России» пройдет в Свердловской области по новому сценарию — без центральной гонки, в которой за ценные призы сражаются профессионалы и любители. Внимание на это обратил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, организовывавший лыжню в последние годы. Он выступил с обвинениями в адрес Анны Захаровой — президента федерации лыжных гонок (ФЛГ) Свердловской области. Его поддержал бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов. И Захарова ответила на претензии. «Центральная гонка „Лыжни России-2024“ в Свердловской области под угрозой срыва. Все дело в том, что <…> Захарова просто не захотела, чтобы ФЛГ проводила центральную гонку, настояла на своем мнении и не включила „Лыжню России“ в областной календарь спортивных мероприятий на 2024 год, фактически уничтожив проект, созданный 20 лет назад Эдуардом Росселем. <…> Теперь по желанию Анны Захаровой на проекте поставили крест. Его просто убрали из календаря спортивных мероприятий, фактически похерив (уж извините меня) все то, что создавалось 20 лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале. «Если сейчас Анну Захарову не приведут в чувство или не попросят покинуть должность, то объявленный президентом 2024-й Годом спорта запомнится нам печальным завершением некогда яркого проекта. И это в то время, когда страна находится в спортивной блокаде», — добавил он. Алыпов заявил, что ему «очень грустно и печально». «Потому что с центральной гонкой „Лыжни России“ в Свердловской области мы были в федеральной повестке, мы делали без преувеличения лучшее спортивное зимнее лыжное событие в стране. Будь то полигон „Старатель“, будь то площадка „Екатеринбург-ЭКСПО“ — это было действительно классно. Мне кажется, это недоработка или нежелание работать в Федерации лыжных гонок в СО», — сказал спортсмен. В 2021-м он боролся с Захаровой за пост главы ФЛГР. Иван Алыпов, по слухам, на место Захаровой не претендует, но его выступление может иметь политический подтекст Фото: Александр Мамаев © URA.RU Захарова объяснила корреспонденту, что изменение формата «Лыжни России» в 2024 году связано со Всероссийской спартакиадой сильнейших, которая пройдет 9—18 февраля. Туда, по ее словам, уедет основная масса спортсменов, которые могли бы участвовать в центральном забеге «Лыжни». «Проводить центральную гонку в отсутствие сильнейших — нецелесообразно. Поэтому приняли решение в честь Года семьи устроить в этот день [10 февраля] семейные забеги, эстафеты», — сказал она. По словам Захаровой, вместо традиционной «Лыжни» будет два формата. Первый — массовые забеги для всех желающих, в том числе школьников. Второй — центральная гонка в виде семейной эстафеты «Мама, папа, я и ребенок 11-12 лет, занимающийся в спортивной школе». «Это будет в день „Лыжни России“. Простыми словами: проблемы не вижу, формат сменился другим, по понятным причинам», — отметила Захарова. Главные старты пройдут в Сысерти — на трассе новой СШОР. «Как и на „Лыжне России“, будут хорошие призы», — резюмировала она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году «Лыжня России» пройдет в Свердловской области по новому сценарию — без центральной гонки, в которой за ценные призы сражаются профессионалы и любители. Внимание на это обратил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, организовывавший лыжню в последние годы. Он выступил с обвинениями в адрес Анны Захаровой — президента федерации лыжных гонок (ФЛГ) Свердловской области. Его поддержал бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов. И Захарова ответила на претензии. «Центральная гонка „Лыжни России-2024“ в Свердловской области под угрозой срыва. Все дело в том, что <…> Захарова просто не захотела, чтобы ФЛГ проводила центральную гонку, настояла на своем мнении и не включила „Лыжню России“ в областной календарь спортивных мероприятий на 2024 год, фактически уничтожив проект, созданный 20 лет назад Эдуардом Росселем. <…> Теперь по желанию Анны Захаровой на проекте поставили крест. Его просто убрали из календаря спортивных мероприятий, фактически похерив (уж извините меня) все то, что создавалось 20 лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале. «Если сейчас Анну Захарову не приведут в чувство или не попросят покинуть должность, то объявленный президентом 2024-й Годом спорта запомнится нам печальным завершением некогда яркого проекта. И это в то время, когда страна находится в спортивной блокаде», — добавил он. Алыпов заявил, что ему «очень грустно и печально». «Потому что с центральной гонкой „Лыжни России“ в Свердловской области мы были в федеральной повестке, мы делали без преувеличения лучшее спортивное зимнее лыжное событие в стране. Будь то полигон „Старатель“, будь то площадка „Екатеринбург-ЭКСПО“ — это было действительно классно. Мне кажется, это недоработка или нежелание работать в Федерации лыжных гонок в СО», — сказал спортсмен. В 2021-м он боролся с Захаровой за пост главы ФЛГР. Захарова объяснила корреспонденту, что изменение формата «Лыжни России» в 2024 году связано со Всероссийской спартакиадой сильнейших, которая пройдет 9—18 февраля. Туда, по ее словам, уедет основная масса спортсменов, которые могли бы участвовать в центральном забеге «Лыжни». «Проводить центральную гонку в отсутствие сильнейших — нецелесообразно. Поэтому приняли решение в честь Года семьи устроить в этот день [10 февраля] семейные забеги, эстафеты», — сказал она. По словам Захаровой, вместо традиционной «Лыжни» будет два формата. Первый — массовые забеги для всех желающих, в том числе школьников. Второй — центральная гонка в виде семейной эстафеты «Мама, папа, я и ребенок 11-12 лет, занимающийся в спортивной школе». «Это будет в день „Лыжни России“. Простыми словами: проблемы не вижу, формат сменился другим, по понятным причинам», — отметила Захарова. Главные старты пройдут в Сысерти — на трассе новой СШОР. «Как и на „Лыжне России“, будут хорошие призы», — резюмировала она.