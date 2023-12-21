В Перми в сгоревшей машине нашли труп

21 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Во время пожара сгорели три автомобиля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено мертвое тело. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти утра. «К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка.

В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено мертвое тело. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти утра. «К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка.