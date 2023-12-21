В Перми в сгоревшей машине нашли труп

Во время пожара сгорели три автомобиля (архивное фото)
В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено мертвое тело. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти утра.
«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка.
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