В Перми в сгоревшей машине нашли труп

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, киа, пожар авто
Во время пожара сгорели три автомобиля (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено мертвое тело. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти утра.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка.

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В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено мертвое тело. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти утра. «К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. По факту происшествия проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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