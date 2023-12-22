Мэр Екатеринбурга ввел запрет на запуск фейерверков

22 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге месяц будет действовать особый противопожарный режим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает применять пиротехнику. Постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте городской администрации. Режим будет действовать по 22 января 2024 года. В большей степени запрет касается руководителей отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета. Им нельзя использовать пиротехнику в помещениях подведомственных организаций, следует из постановления. Представители ТСЖ и управляющих компаний должны провести разъяснительную беседу с жителями о важности соблюдения мер противопожарной безопасности. Орлов будет контролировать исполнение постановления.

В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает применять пиротехнику. Постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте городской администрации. Режим будет действовать по 22 января 2024 года. В большей степени запрет касается руководителей отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета. Им нельзя использовать пиротехнику в помещениях подведомственных организаций, следует из постановления. Представители ТСЖ и управляющих компаний должны провести разъяснительную беседу с жителями о важности соблюдения мер противопожарной безопасности. Орлов будет контролировать исполнение постановления.