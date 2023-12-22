Мэр Екатеринбурга ввел запрет на запуск фейерверков

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Салют. Екатеринбург, салют, праздник, фейерверк, залпы салюта
В Екатеринбурге месяц будет действовать особый противопожарный режим Фото:

В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает применять пиротехнику. Постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте городской администрации.

Режим будет действовать по 22 января 2024 года. В большей степени запрет касается руководителей отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета. Им нельзя использовать пиротехнику в помещениях подведомственных организаций, следует из постановления.

Представители ТСЖ и управляющих компаний должны провести разъяснительную беседу с жителями о важности соблюдения мер противопожарной безопасности. Орлов будет контролировать исполнение постановления.

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В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает применять пиротехнику. Постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте городской администрации. Режим будет действовать по 22 января 2024 года. В большей степени запрет касается руководителей отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета. Им нельзя использовать пиротехнику в помещениях подведомственных организаций, следует из постановления. Представители ТСЖ и управляющих компаний должны провести разъяснительную беседу с жителями о важности соблюдения мер противопожарной безопасности. Орлов будет контролировать исполнение постановления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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