Мэр Екатеринбурга ввел запрет на запуск фейерверков

В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает применять пиротехнику. Постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте городской администрации.
Режим будет действовать по 22 января 2024 года. В большей степени запрет касается руководителей отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета. Им нельзя использовать пиротехнику в помещениях подведомственных организаций, следует из постановления.
Представители ТСЖ и управляющих компаний должны провести разъяснительную беседу с жителями о важности соблюдения мер противопожарной безопасности. Орлов будет контролировать исполнение постановления.
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