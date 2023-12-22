В Екатеринбурге 22 декабря открылся «публичный» областной избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщило реготделение «Единой России» в своем telegram-канале.
«Штаб в предвыборной избирательной кампании будет заниматься агитацией за нашего кандидата, будет собирать все наказы, которые поступят от жителей. Первая задача, которую мы себе поставили — сбор подписей для регистрации кандидата в президенты», — заявил руководитель штаба, вице-спикер заксо и глава облисполкома ЕР Дмитрий Жуков. Его замами стали вице-спикер заксо Михаил Клименко, возглавляющий штаб общественной поддержки ЕР, депутат заксо Михаил Зубарев и Мирослав Медведев, сопредседатель свердловского штаба ОНФ.
Штаб разместился в БЦ «Панорама», работать будет ежедневно. 23 декабря его участники разворачивают точки для сбора подписей за Путина в торговых центрах (хотя изначально предполагалось, что сбор стартует 25-го). Параллельно сбор утром 23 декабря открыли в штабе ОНФ. Его руководитель Вадим Савин рассказал URA.RU, что за неполный час удалось собрать 25 подписей.
«23-го стартует массовый сбор, больше для картинки. А 25-го — точечный, по чиновничьей линии», — объяснил URA.RU источник во власти.
По закону, кандидат-самовыдвиженец должен предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, при этом на один регион не должно приохотиться более 7,5 тысячи.
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