В Екатеринбурге открыли «публичный» штаб Путина и начали сбор подписей. Фото

23 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Говорят, подписи за действующего президента будут собирать и в праздники (архивное фото от 2018 года) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 22 декабря открылся «публичный» областной избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщило реготделение «Единой России» в своем telegram-канале. «Штаб в предвыборной избирательной кампании будет заниматься агитацией за нашего кандидата, будет собирать все наказы, которые поступят от жителей. Первая задача, которую мы себе поставили — сбор подписей для регистрации кандидата в президенты», — заявил руководитель штаба, вице-спикер заксо и глава облисполкома ЕР Дмитрий Жуков. Его замами стали вице-спикер заксо Михаил Клименко, возглавляющий штаб общественной поддержки ЕР, депутат заксо Михаил Зубарев и Мирослав Медведев, сопредседатель свердловского штаба ОНФ. Новость по теме В Екатеринбурге стартует сбор подписей за Путина: детали с совещания у мэра Штаб разместился в БЦ «Панорама», работать будет ежедневно. 23 декабря его участники разворачивают точки для сбора подписей за Путина в торговых центрах (хотя изначально предполагалось, что сбор стартует 25-го). Параллельно сбор утром 23 декабря открыли в штабе ОНФ. Его руководитель Вадим Савин рассказал URA.RU, что за неполный час удалось собрать 25 подписей. «23-го стартует массовый сбор, больше для картинки. А 25-го — точечный, по чиновничьей линии», — объяснил URA.RU источник во власти. По закону, кандидат-самовыдвиженец должен предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, при этом на один регион не должно приохотиться более 7,5 тысячи. Сбор подписей в штабе ОНФ Фото предоставлено штабом ОНФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 22 декабря открылся «публичный» областной избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщило реготделение «Единой России» в своем telegram-канале. «Штаб в предвыборной избирательной кампании будет заниматься агитацией за нашего кандидата, будет собирать все наказы, которые поступят от жителей. Первая задача, которую мы себе поставили — сбор подписей для регистрации кандидата в президенты», — заявил руководитель штаба, вице-спикер заксо и глава облисполкома ЕР Дмитрий Жуков. Его замами стали вице-спикер заксо Михаил Клименко, возглавляющий штаб общественной поддержки ЕР, депутат заксо Михаил Зубарев и Мирослав Медведев, сопредседатель свердловского штаба ОНФ. Штаб разместился в БЦ «Панорама», работать будет ежедневно. 23 декабря его участники разворачивают точки для сбора подписей за Путина в торговых центрах (хотя изначально предполагалось, что сбор стартует 25-го). Параллельно сбор утром 23 декабря открыли в штабе ОНФ. Его руководитель Вадим Савин рассказал URA.RU, что за неполный час удалось собрать 25 подписей. «23-го стартует массовый сбор, больше для картинки. А 25-го — точечный, по чиновничьей линии», — объяснил URA.RU источник во власти. По закону, кандидат-самовыдвиженец должен предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, при этом на один регион не должно приохотиться более 7,5 тысячи.