В Екатеринбурге стартует сбор подписей за Путина: детали с совещания у мэра

21 декабря 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге сбор подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, который идет на мартовские выборы самовыдвиженцем, должен начаться 25 декабря. Агитаторы будут работать в 12 торговых центрах, рассказал URA.RU участник первого заседания городского штаба по президентским выборам под руководством мэра Алексея Орлова. Оно прошло накануне. Выступали политический вице-губернатор Олег Чемезов (озвучил уже знакомую всем формулу «70% явка, 75% голосов за основного кандидата») и и. о. начальника регионального департамента внутренней политики Наталья Гурченок. Она и курирует подписную кампанию. «Предварительно, стартуем 25 декабря. Точки разместят в 12 ТЦ. Собрать нужно около трех тысяч [подписей]. Не так уж и много, в принципе. Сроки — неделя», — поделился внимательно слушавший Гурченок чиновник. При этом другой собеседник сказал, что сроки неизвестны: «Действуем по отмашке от Гурченок». По закону, кандидату-самовыдвиженцу для регистрации необходимо предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. При этом из одного субъекта РФ может быть не более 7500 подписей. На эту цифру и ориентируются свердловские чиновники, но известно, что будут собирать «с запасом». Выборы президента намечены на 15—17 марта.

В Екатеринбурге сбор подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, который идет на мартовские выборы самовыдвиженцем, должен начаться 25 декабря. Агитаторы будут работать в 12 торговых центрах, рассказал URA.RU участник первого заседания городского штаба по президентским выборам под руководством мэра Алексея Орлова. Оно прошло накануне. Выступали политический вице-губернатор Олег Чемезов (озвучил уже знакомую всем формулу «70% явка, 75% голосов за основного кандидата») и и. о. начальника регионального департамента внутренней политики Наталья Гурченок. Она и курирует подписную кампанию. «Предварительно, стартуем 25 декабря. Точки разместят в 12 ТЦ. Собрать нужно около трех тысяч [подписей]. Не так уж и много, в принципе. Сроки — неделя», — поделился внимательно слушавший Гурченок чиновник. При этом другой собеседник сказал, что сроки неизвестны: «Действуем по отмашке от Гурченок». По закону, кандидату-самовыдвиженцу для регистрации необходимо предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. При этом из одного субъекта РФ может быть не более 7500 подписей. На эту цифру и ориентируются свердловские чиновники, но известно, что будут собирать «с запасом». Выборы президента намечены на 15—17 марта.