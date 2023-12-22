Новый куратор транспорта Екатеринбурга тайно испытал трамвай в Академический. Фото

23 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Трамвай запустили утром 23 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января будет выводить из кризиса весь городской общественный транспорт, проверил, как ходит новый трамвай до Академического района. Топ-чиновника в переполненном вагоне заметил читатель URA.RU. На фото Галямов с младшим сыном. «Да, решил проехаться на трамвае, оценить. Все замечания, которые для себя отметил, буду обсуждать с коллегами», — прокомментировал Галямов присланное в редакцию фото. Галямов, вероятно, единственный топ-чиновник, испытавший сегодня маршрут. Как писало URA.RU, пассажирское сообщение без особого шума запустили утром 23 декабря. До этого трамвайную линию несколько недель обкатывали в техническом режиме. Ее проложили на год раньше срока, строительную часть проекта курировал как раз Галямов. О том, что с 2024 года он будет заниматься повышением качества перевозок в Екатеринбурге, стало известно 16 декабря. А соответствующее постановление Орлов подписал накануне. Рустам Галямов отвечал за строительство линии. Ее сдали на год раньше срока. Теперь ему придется еще и сделать так, чтобы на линию вышли новые вагоны Фото: читатель URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января будет выводить из кризиса весь городской общественный транспорт, проверил, как ходит новый трамвай до Академического района. Топ-чиновника в переполненном вагоне заметил читатель URA.RU. На фото Галямов с младшим сыном. «Да, решил проехаться на трамвае, оценить. Все замечания, которые для себя отметил, буду обсуждать с коллегами», — прокомментировал Галямов присланное в редакцию фото. Галямов, вероятно, единственный топ-чиновник, испытавший сегодня маршрут. Как писало URA.RU, пассажирское сообщение без особого шума запустили утром 23 декабря. До этого трамвайную линию несколько недель обкатывали в техническом режиме. Ее проложили на год раньше срока, строительную часть проекта курировал как раз Галямов. О том, что с 2024 года он будет заниматься повышением качества перевозок в Екатеринбурге, стало известно 16 декабря. А соответствующее постановление Орлов подписал накануне.