Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января будет выводить из кризиса весь городской общественный транспорт, проверил, как ходит новый трамвай до Академического района. Топ-чиновника в переполненном вагоне заметил читатель URA.RU. На фото Галямов с младшим сыном.
«Да, решил проехаться на трамвае, оценить. Все замечания, которые для себя отметил, буду обсуждать с коллегами», — прокомментировал Галямов присланное в редакцию фото. Галямов, вероятно, единственный топ-чиновник, испытавший сегодня маршрут.
Как писало URA.RU, пассажирское сообщение без особого шума запустили утром 23 декабря. До этого трамвайную линию несколько недель обкатывали в техническом режиме. Ее проложили на год раньше срока, строительную часть проекта курировал как раз Галямов. О том, что с 2024 года он будет заниматься повышением качества перевозок в Екатеринбурге, стало известно 16 декабря. А соответствующее постановление Орлов подписал накануне.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.