22 декабря 2023

Новый куратор транспорта Екатеринбурга тайно испытал трамвай в Академический. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, вторчермет, трамвай
Трамвай запустили утром 23 декабря Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января будет выводить из кризиса весь городской общественный транспорт, проверил, как ходит новый трамвай до Академического района. Топ-чиновника в переполненном вагоне заметил читатель URA.RU. На фото Галямов с младшим сыном.

«Да, решил проехаться на трамвае, оценить. Все замечания, которые для себя отметил, буду обсуждать с коллегами», — прокомментировал Галямов присланное в редакцию фото. Галямов, вероятно, единственный топ-чиновник, испытавший сегодня маршрут.

Как писало URA.RU, пассажирское сообщение без особого шума запустили утром 23 декабря. До этого трамвайную линию несколько недель обкатывали в техническом режиме. Ее проложили на год раньше срока, строительную часть проекта курировал как раз Галямов. О том, что с 2024 года он будет заниматься повышением качества перевозок в Екатеринбурге, стало известно 16 декабря. А соответствующее постановление Орлов подписал накануне.

Рустам Галямов отвечал за строительство линии. Ее сдали на год раньше срока. Теперь ему придется еще и сделать так, чтобы на линию вышли новые вагоны
Рустам Галямов отвечал за строительство линии. Ее сдали на год раньше срока. Теперь ему придется еще и сделать так, чтобы на линию вышли новые вагоны
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Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января будет выводить из кризиса весь городской общественный транспорт, проверил, как ходит новый трамвай до Академического района. Топ-чиновника в переполненном вагоне заметил читатель URA.RU. На фото Галямов с младшим сыном. «Да, решил проехаться на трамвае, оценить. Все замечания, которые для себя отметил, буду обсуждать с коллегами», — прокомментировал Галямов присланное в редакцию фото. Галямов, вероятно, единственный топ-чиновник, испытавший сегодня маршрут. Как писало URA.RU, пассажирское сообщение без особого шума запустили утром 23 декабря. До этого трамвайную линию несколько недель обкатывали в техническом режиме. Ее проложили на год раньше срока, строительную часть проекта курировал как раз Галямов. О том, что с 2024 года он будет заниматься повышением качества перевозок в Екатеринбурге, стало известно 16 декабря. А соответствующее постановление Орлов подписал накануне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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