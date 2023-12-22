22 декабря 2023

Из Челябинска выдворили мигрантов, которые незаконно пересекли границу России

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты
Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания Фото:

Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России

«Калининским районным судом города Челябинск в режиме видеоконференцсвязи принято решение об административном выдворении за пределы страны 12 граждан дальнего зарубежья. Все они ранее были осуждены за незаконное пересечение государственной границы по статье 322 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке.

В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков.

В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину принудительно депортируют из России.

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Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России «Калининским районным судом города Челябинск в режиме видеоконференцсвязи принято решение об административном выдворении за пределы страны 12 граждан дальнего зарубежья. Все они ранее были осуждены за незаконное пересечение государственной границы по статье 322 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке. В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину принудительно депортируют из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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