Из Челябинска выдворили мигрантов, которые незаконно пересекли границу России

Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России
«Калининским районным судом города Челябинск в режиме видеоконференцсвязи принято решение об административном выдворении за пределы страны 12 граждан дальнего зарубежья. Все они ранее были осуждены за незаконное пересечение государственной границы по статье 322 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке.
В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков.
В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину принудительно депортируют из России.
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