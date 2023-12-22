Из Челябинска выдворили мигрантов, которые незаконно пересекли границу России

23 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России «Калининским районным судом города Челябинск в режиме видеоконференцсвязи принято решение об административном выдворении за пределы страны 12 граждан дальнего зарубежья. Все они ранее были осуждены за незаконное пересечение государственной границы по статье 322 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке. В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину принудительно депортируют из России.

Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России «Калининским районным судом города Челябинск в режиме видеоконференцсвязи принято решение об административном выдворении за пределы страны 12 граждан дальнего зарубежья. Все они ранее были осуждены за незаконное пересечение государственной границы по статье 322 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ожидать исполнения решения суда мигранты будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке. В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину принудительно депортируют из России.