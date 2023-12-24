24 декабря 2023

В Свердловской области остро не хватает дворников и поваров

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, уборка снега, отдых, дворник с лопатой
Мало кто из свердловчан хочет работать дворником Фото:

Самый большой дефицит работников в Свердловской области наблюдается среди дворников, поваров, автомойщиков, товароведов и врачей. Такими данными делятся аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,8 резюме) и автомойщиками (0,9 резюме). В дефиците товароведы и врачи (по 1 резюме), токари (1,1), фармацевты, слесари и продавцы-консультанты (по 1,2)», — говорится в исследовании.

В целом в Свердловской области на одну вакансию приходится всего 2,5 активных резюме, по России показатели лучше — 3,5 резюме на вакансию, но и они свидетельствуют о дисбалансе спроса и предложения. По мнению экспертов компании, в среднесрочной перспективе дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и перейдет в 2024 год.

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Самый большой дефицит работников в Свердловской области наблюдается среди дворников, поваров, автомойщиков, товароведов и врачей. Такими данными делятся аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,8 резюме) и автомойщиками (0,9 резюме). В дефиците товароведы и врачи (по 1 резюме), токари (1,1), фармацевты, слесари и продавцы-консультанты (по 1,2)», — говорится в исследовании. В целом в Свердловской области на одну вакансию приходится всего 2,5 активных резюме, по России показатели лучше — 3,5 резюме на вакансию, но и они свидетельствуют о дисбалансе спроса и предложения. По мнению экспертов компании, в среднесрочной перспективе дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и перейдет в 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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