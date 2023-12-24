В ХМАО к Новому году рухнули цены на авиабилеты в Москву и Петербург

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты перед Новым годом. Стоимость рейсов из Сургута в Москву в конце декабря упала почти до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — до 4 тысяч.
«Перелет Сургут-Москва в одну сторону на 28 декабря обойдется 2024 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, билет стоил в два раза дороже. Тем временем, аналогично подешевели до 4048 рублей перелеты Сургут-Санкт-Петербург.
Рейсы из Нижневартовска в это время стоят дороже. Стоимость перелетов в Москву составляет около 8,5 тысяч рублей. А улететь в северную столицу России обойдется примерно в 10 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам. Авиакомпании опустили стоимость перелетов после рекомендации ведомства.
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