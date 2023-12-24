24 декабря 2023
23 декабря 2023

В ХМАО к Новому году рухнули цены на авиабилеты в Москву и Петербург

Авиабилеты из Сургута в Москву и Петербург перед Новым годом упали в цене
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
В ХМАО подешевели авиабилеты до Москвы и Петербурга Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты перед Новым годом. Стоимость рейсов из Сургута в Москву в конце декабря упала почти до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — до 4 тысяч.

«Перелет Сургут-Москва в одну сторону на 28 декабря обойдется 2024 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, билет стоил в два раза дороже. Тем временем, аналогично подешевели до 4048 рублей перелеты Сургут-Санкт-Петербург.

Рейсы из Нижневартовска в это время стоят дороже. Стоимость перелетов в Москву составляет около 8,5 тысяч рублей. А улететь в северную столицу России обойдется примерно в 10 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам. Авиакомпании опустили стоимость перелетов после рекомендации ведомства.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты перед Новым годом. Стоимость рейсов из Сургута в Москву в конце декабря упала почти до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — до 4 тысяч. «Перелет Сургут-Москва в одну сторону на 28 декабря обойдется 2024 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, билет стоил в два раза дороже. Тем временем, аналогично подешевели до 4048 рублей перелеты Сургут-Санкт-Петербург. Рейсы из Нижневартовска в это время стоят дороже. Стоимость перелетов в Москву составляет около 8,5 тысяч рублей. А улететь в северную столицу России обойдется примерно в 10 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам. Авиакомпании опустили стоимость перелетов после рекомендации ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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