В Сургуте родители пожаловались на скучную программу детских утренников

26 декабря 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В Сургуте родители пожаловались на скучную программу новогодних утренников Фото: Анна Майорова © URA.RU (фото из архива) В родительском чате Сургута обсуждают детские новогодние утренники, впечатления от которых не всегда соответствуют ожиданиям. Взрослые недовольны уровнем организации праздников и скучной развлекательной программой в одной из местных театральных студий.



«В пятницу были с классом на новогоднике. Из плюсов: красивое оформление помещения, активная ведущая, небольшие презенты от Деда Мороза. Однако сама программа примитивная, конкурсы — два притопа, три прихлопа. Герои играют непрофессионально, диалоги слабые. Помещение без кондиционеров», — оставила отзыв Татьяна Колягина в в чате «РодКом86 Сургут» в мессенджере Viber.



Ее поддержали и другие родители, также высказав недовольство утренником. «На середине программы готовы были остановить этот балаган и забрать детей. Программы как таковой нет, детям скучно», — добавила собеседница чата Ольга.



За разъяснениями журналист агентства обратился к руководству театральной студии, подвергшейся критике. В ходе беседы с URA.RU директор студии Алена Гаврилова сообщила, что родители не жаловались ей напрямую. «Дети уходили с утренников довольные, родители тоже не жаловались. Однажды мы получили негативный отзыв, но не оставили его без внимания и проработали вопрос. Возможно, родители думали, что у нас будут программы с различными спецэффектами, но мы больше ориентированы на театрализованные представления. Программы стараемся делать познавательными и интересными, регулярно усовершенствуем их вместе с обученными аниматорами. Насчет кондиционера — такая проблема действительно есть, но ее решение зависит от арендодателя», — прокомментировала Гаврилова.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте родителей возмутила высокая стоимость организации детских праздников. По словам сургутян, трехчасовой праздник с программой обходится минимум в 15 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В родительском чате Сургута обсуждают детские новогодние утренники, впечатления от которых не всегда соответствуют ожиданиям. Взрослые недовольны уровнем организации праздников и скучной развлекательной программой в одной из местных театральных студий. «В пятницу были с классом на новогоднике. Из плюсов: красивое оформление помещения, активная ведущая, небольшие презенты от Деда Мороза. Однако сама программа примитивная, конкурсы — два притопа, три прихлопа. Герои играют непрофессионально, диалоги слабые. Помещение без кондиционеров», — оставила отзыв Татьяна Колягина в в чате «РодКом86 Сургут» в мессенджере Viber. Ее поддержали и другие родители, также высказав недовольство утренником. «На середине программы готовы были остановить этот балаган и забрать детей. Программы как таковой нет, детям скучно», — добавила собеседница чата Ольга. За разъяснениями журналист агентства обратился к руководству театральной студии, подвергшейся критике. В ходе беседы с URA.RU директор студии Алена Гаврилова сообщила, что родители не жаловались ей напрямую. «Дети уходили с утренников довольные, родители тоже не жаловались. Однажды мы получили негативный отзыв, но не оставили его без внимания и проработали вопрос. Возможно, родители думали, что у нас будут программы с различными спецэффектами, но мы больше ориентированы на театрализованные представления. Программы стараемся делать познавательными и интересными, регулярно усовершенствуем их вместе с обученными аниматорами. Насчет кондиционера — такая проблема действительно есть, но ее решение зависит от арендодателя», — прокомментировала Гаврилова. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте родителей возмутила высокая стоимость организации детских праздников. По словам сургутян, трехчасовой праздник с программой обходится минимум в 15 тысяч рублей.