Челябинские синоптики: ночью снег прекратится, но метели продолжатся

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По информации синоптиков, снег должен прекратиться к ночи Фото:

Челябинский центр гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на ночь 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В отдельных районах Челябинской области сохранятся сильные метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 метров в секунду. По данному прогнозу в муниципальные образования направлено экстренное предупреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью с 26 на 27 декабря ожидается небольшой снег до одного миллиметра в северных и западных районах региона, на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью от минус 6 до минус 8 градусов.

На дорогах области организовано ограничение движения. В связи ним на федеральной автодороге «А-310» в Троицке на базе школы № 9 превентивно развернут пункт временного размещения (ПВР) вместительностью 300 человек, людей с трассы перенаправляют в ПВР, на данный момент размещены 50 человек. Питьевая вода и горячее питание организованы за счет средств администрации района.

На территории области зарегистрировано отключение электроснабжения в семи населенных пунктах в Варненском, Троицком, Увельском, Чесменском, Карталинском районах и Карабаше. Без света остаются 1715 частных и 48 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 5866 человек. На ликвидации аварий задействовано 19 бригад ПАО «Россети Урал-Челябэнерго», в количестве 54 человека и 30 единиц техники.

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Челябинский центр гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на ночь 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В отдельных районах Челябинской области сохранятся сильные метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 метров в секунду. По данному прогнозу в муниципальные образования направлено экстренное предупреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ночью с 26 на 27 декабря ожидается небольшой снег до одного миллиметра в северных и западных районах региона, на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью от минус 6 до минус 8 градусов. На дорогах области организовано ограничение движения. В связи ним на федеральной автодороге «А-310» в Троицке на базе школы № 9 превентивно развернут пункт временного размещения (ПВР) вместительностью 300 человек, людей с трассы перенаправляют в ПВР, на данный момент размещены 50 человек. Питьевая вода и горячее питание организованы за счет средств администрации района. На территории области зарегистрировано отключение электроснабжения в семи населенных пунктах в Варненском, Троицком, Увельском, Чесменском, Карталинском районах и Карабаше. Без света остаются 1715 частных и 48 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 5866 человек. На ликвидации аварий задействовано 19 бригад ПАО «Россети Урал-Челябэнерго», в количестве 54 человека и 30 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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