26 декабря 2023

В Верхней Пышме сын-инвалид заколол отца и ранил мать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
Сын напал на родителей после бытовой ссоры Фото:

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область), имеющий инвалидность, напал на своих родителей. От полученных ран отец скончался, мать находится в больнице.

«37-летний Булат А. проживал вместе с пожилыми родителями (отцу 65 лет, матери 64 года) в квартире на улице Уральских Рабочих. Жили все на свои пенсии: сын не работал, он инвалид II группы», — сообщает telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла после того, как сын разругался с родителями из-за бытового вопроса и вышел из себя. Он схватил нож и напал на пожилых людей. Пенсионерам удалось выбежать в подъезд и закрыть мужчину снаружи, соседи вызвали скорую. Однако отец умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с поврежденной поясницей.

По информации журналистов, 37-летний свердловчанин задержан, но на допросах пока молчит. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Верхней Пышмы (Свердловская область), имеющий инвалидность, напал на своих родителей. От полученных ран отец скончался, мать находится в больнице. «37-летний Булат А. проживал вместе с пожилыми родителями (отцу 65 лет, матери 64 года) в квартире на улице Уральских Рабочих. Жили все на свои пенсии: сын не работал, он инвалид II группы», — сообщает telegram-канал SHOT. Трагедия произошла после того, как сын разругался с родителями из-за бытового вопроса и вышел из себя. Он схватил нож и напал на пожилых людей. Пенсионерам удалось выбежать в подъезд и закрыть мужчину снаружи, соседи вызвали скорую. Однако отец умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с поврежденной поясницей. По информации журналистов, 37-летний свердловчанин задержан, но на допросах пока молчит. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...