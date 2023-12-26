В Верхней Пышме сын-инвалид заколол отца и ранил мать

27 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Сын напал на родителей после бытовой ссоры Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Верхней Пышмы (Свердловская область), имеющий инвалидность, напал на своих родителей. От полученных ран отец скончался, мать находится в больнице. «37-летний Булат А. проживал вместе с пожилыми родителями (отцу 65 лет, матери 64 года) в квартире на улице Уральских Рабочих. Жили все на свои пенсии: сын не работал, он инвалид II группы», — сообщает telegram-канал SHOT. Трагедия произошла после того, как сын разругался с родителями из-за бытового вопроса и вышел из себя. Он схватил нож и напал на пожилых людей. Пенсионерам удалось выбежать в подъезд и закрыть мужчину снаружи, соседи вызвали скорую. Однако отец умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с поврежденной поясницей. По информации журналистов, 37-летний свердловчанин задержан, но на допросах пока молчит. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область), имеющий инвалидность, напал на своих родителей. От полученных ран отец скончался, мать находится в больнице. «37-летний Булат А. проживал вместе с пожилыми родителями (отцу 65 лет, матери 64 года) в квартире на улице Уральских Рабочих. Жили все на свои пенсии: сын не работал, он инвалид II группы», — сообщает telegram-канал SHOT. Трагедия произошла после того, как сын разругался с родителями из-за бытового вопроса и вышел из себя. Он схватил нож и напал на пожилых людей. Пенсионерам удалось выбежать в подъезд и закрыть мужчину снаружи, соседи вызвали скорую. Однако отец умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с поврежденной поясницей. По информации журналистов, 37-летний свердловчанин задержан, но на допросах пока молчит. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.