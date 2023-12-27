Михаил Скоков пожелал сотрудникам МВД и их детям всего доброго в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил детей сотрудников органов внутренних дел с наступающим Новым годом. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства.

«Хотелось бы от всего личного состава ГУ МВД России по области поздравить вас с Новым годом! Я уверен, что для всех присутствующих здесь деток этот год был неплохим. Хотел бы пожелать всего самого доброго. В первую очередь, чтобы все доброе и прекрасное в 2024 году обязательно приумножилось!» — цитирует Скокова пресс-служба.

Во Дворце культуры железнодорожников в Челябинске 27 декабря собралось более 400 детей с родителями, сотрудниками органов внутренних дел. Генерал-лейтенант также отметил, что Новый год — это семейный праздник, который необходимо праздновать с родными.

После вступительного слова Скокова зрителям в зале дворца культуры показали спектакль «Жили-были на Руси». После этого присутствующие водили хороводы, пели песни вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. С мероприятия дети ушли с новогодними подарками.

Генерал-лейтенант Михаил Скоков отметил, что Новый год лучше праздновать в кругу семьи Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области