В Екатеринбурге водители застревают на трамвайных путях и бросают автомобили. Видео

28 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Обильные осадки осложнили ситуацию на дорогах, в итоге водители пытаются объехать пробки по трамвайным путям Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге днем 27 декабря происходили массовые задержки в движении трамваев — из-за водителей либо застрявших на трамвайных путях, либо целенаправленно бросивших транспорт. Буксуют водители на путях и утром 28 декабря, сообщают читатели URA.RU. «Машина застряла на трамвайных путях перед Волгоградской, съезд с Серафимы Дерябиной», — рассказал читатель и поделился видео. По данным агентства, особенно много задержек в движении трамваев и троллейбусов было накануне: на Мичурина, 210 из-за буксовавшей машины трамваи ждали 45 минут; на Мичурина, 239 — 34 минуты, на Фронтовых Бригад, 15/28 — задержка троллейбусов на 33 минуты. На Фронтовых Бригад, 21 буксовала фура, в итоге задержка троллейбусов составила 29 минут, на Щербакова, 57 по аналогичной причине троллейбусы не могли двигаться 33 минуты. На Азина, 16 и Уральской, 46 водители и вовсе оставили машины и пошли пешком, это привело к задержке трамваев более чем на час. В Екатеринбурге 26—27 декабря выпало аномальное количество осадков. На оперативном штабе утром 27 декабря мэр Алексей Орлов рассказывал, что таких снегопадов «106 лет не было». На этом же совещании, по неофициальной информации, прозвучало предложение временно ограничить въезд фур в город. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге днем 27 декабря происходили массовые задержки в движении трамваев — из-за водителей либо застрявших на трамвайных путях, либо целенаправленно бросивших транспорт. Буксуют водители на путях и утром 28 декабря, сообщают читатели URA.RU. «Машина застряла на трамвайных путях перед Волгоградской, съезд с Серафимы Дерябиной», — рассказал читатель и поделился видео. По данным агентства, особенно много задержек в движении трамваев и троллейбусов было накануне: на Мичурина, 210 из-за буксовавшей машины трамваи ждали 45 минут; на Мичурина, 239 — 34 минуты, на Фронтовых Бригад, 15/28 — задержка троллейбусов на 33 минуты. На Фронтовых Бригад, 21 буксовала фура, в итоге задержка троллейбусов составила 29 минут, на Щербакова, 57 по аналогичной причине троллейбусы не могли двигаться 33 минуты. На Азина, 16 и Уральской, 46 водители и вовсе оставили машины и пошли пешком, это привело к задержке трамваев более чем на час. В Екатеринбурге 26—27 декабря выпало аномальное количество осадков. На оперативном штабе утром 27 декабря мэр Алексей Орлов рассказывал, что таких снегопадов «106 лет не было». На этом же совещании, по неофициальной информации, прозвучало предложение временно ограничить въезд фур в город. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.