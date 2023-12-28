«Коммерсант»: суд заочно арестовал банкира, похитившего 1,9 млрд рублей

29 декабря 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Банкира арестовали на два месяца за организацию каравана фиктивных вкладчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд заочно арестовал на два месяца фигуранта уголовного дела о выводе средств из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка Александра Ерхова. Бизнесмен к этому моменту отсидел срок за аналогичное хищение 1,9 миллиарда рублей из ростовского Стелла-банка. «С ходатайством о заочном аресте Александра Ерхова в Басманный суд обратился следователь ГСУ СКР, в производстве которого находится уголовное дело о хищении денежных средств из нескольких кредитных учреждений, включая ТПБ и Росэнергобанк. По решению судьи обвиняемый Ерхов был заочно арестован на два месяца. В 2022 году финансист Ерхов по приговору Замоскворецкого суда столицы получил 5,5 года за хищение 1,9 млрд руб. из ростовского Стелла-банка, который он приобрел незадолго до отзыва у него лицензии», — ознакомился « Коммерсант » с материалами дела. Ерхов организовывал караван фиктивных вкладчиков в ситуации с ТПБ и Росэнергобанком. Влады оформлялись на подставные организации за несколько дней до отзыва лицензии со стороны ЦБ, а затем требование о выплате предъявлялось в адрес Агентства по страхованию вкладов. На данный момент часть участников преступной группы находится в международном розыске. Сам Ерхов по данным следствия сбежал в Турцию. За банковские махинации с «Альфа-банком» был задержан совладелец группы компаний Active CIS Руслан Кряжев. На 4,5 года тюрьмы его приговорили за хищение 2,5 миллиарда рублей. При этом обвинение просило девять лет. Кряжев вместе с партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым украл кредитные деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Басманный суд заочно арестовал на два месяца фигуранта уголовного дела о выводе средств из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка Александра Ерхова. Бизнесмен к этому моменту отсидел срок за аналогичное хищение 1,9 миллиарда рублей из ростовского Стелла-банка. «С ходатайством о заочном аресте Александра Ерхова в Басманный суд обратился следователь ГСУ СКР, в производстве которого находится уголовное дело о хищении денежных средств из нескольких кредитных учреждений, включая ТПБ и Росэнергобанк. По решению судьи обвиняемый Ерхов был заочно арестован на два месяца. В 2022 году финансист Ерхов по приговору Замоскворецкого суда столицы получил 5,5 года за хищение 1,9 млрд руб. из ростовского Стелла-банка, который он приобрел незадолго до отзыва у него лицензии», — ознакомился «Коммерсант» с материалами дела. Ерхов организовывал караван фиктивных вкладчиков в ситуации с ТПБ и Росэнергобанком. Влады оформлялись на подставные организации за несколько дней до отзыва лицензии со стороны ЦБ, а затем требование о выплате предъявлялось в адрес Агентства по страхованию вкладов. На данный момент часть участников преступной группы находится в международном розыске. Сам Ерхов по данным следствия сбежал в Турцию. За банковские махинации с «Альфа-банком» был задержан совладелец группы компаний Active CIS Руслан Кряжев. На 4,5 года тюрьмы его приговорили за хищение 2,5 миллиарда рублей. При этом обвинение просило девять лет. Кряжев вместе с партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым украл кредитные деньги.