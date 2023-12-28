28 декабря 2023

Суд в ХМАО признал действия убийцы необходимой самообороной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд вынес мужчине оправдательный приговор Фото:

Суд в ХМАО оправдал мужчину, который убил человека из ружья, защищая свою семью. Об этом сообщается в картотеке суда Ханты-Мансийского районного суда.

«Оправдать Алмакаева по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ, на основании п. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Признать за Алмакаевым В.Р. право на реабилитацию […] с требованием о возмещении имущественного и морального вреда», — сообщается в картотеке.

Алмакаев вынужденно выстрелил из ружья в жителя Ханты-Мансийска, любовника своей супруги. Незначительное время они были в отношениях, но затем расстались. Погибший долгое время из ревности не давал покоя их семье, угрожал убийством, нападал на Алмакаева и его супругу.

В ноябре 2021 года он прибыл к дому, где жила семья, и вооружившись кирпичом и ножом и пошел в атаку на главу семейства. Алмакаев выстрелил в нападавшего из ружья, тот позднее скончался в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Суд счел действия мужчины вынужденной самообороной.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в ХМАО оправдал мужчину, который убил человека из ружья, защищая свою семью. Об этом сообщается в картотеке суда Ханты-Мансийского районного суда. «Оправдать Алмакаева по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ, на основании п. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Признать за Алмакаевым В.Р. право на реабилитацию […] с требованием о возмещении имущественного и морального вреда», — сообщается в картотеке. Алмакаев вынужденно выстрелил из ружья в жителя Ханты-Мансийска, любовника своей супруги. Незначительное время они были в отношениях, но затем расстались. Погибший долгое время из ревности не давал покоя их семье, угрожал убийством, нападал на Алмакаева и его супругу. В ноябре 2021 года он прибыл к дому, где жила семья, и вооружившись кирпичом и ножом и пошел в атаку на главу семейства. Алмакаев выстрелил в нападавшего из ружья, тот позднее скончался в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Суд счел действия мужчины вынужденной самообороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...