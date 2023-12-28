Суд в ХМАО признал действия убийцы необходимой самообороной

Суд в ХМАО оправдал мужчину, который убил человека из ружья, защищая свою семью. Об этом сообщается в картотеке суда Ханты-Мансийского районного суда.
«Оправдать Алмакаева по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ, на основании п. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Признать за Алмакаевым В.Р. право на реабилитацию […] с требованием о возмещении имущественного и морального вреда», — сообщается в картотеке.
Алмакаев вынужденно выстрелил из ружья в жителя Ханты-Мансийска, любовника своей супруги. Незначительное время они были в отношениях, но затем расстались. Погибший долгое время из ревности не давал покоя их семье, угрожал убийством, нападал на Алмакаева и его супругу.
В ноябре 2021 года он прибыл к дому, где жила семья, и вооружившись кирпичом и ножом и пошел в атаку на главу семейства. Алмакаев выстрелил в нападавшего из ружья, тот позднее скончался в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Суд счел действия мужчины вынужденной самообороной.
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