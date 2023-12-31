31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Челябинске от салюта загорелся балкон в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Причиной пожара стала искра от салюта Фото:

В Челябинске в доме по улице Агалакова в ночь на 1 января загорелся балкон. Предварительной причиной возгорания стало попадание пиротехники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В 00-45 подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выехали на сообщение о пожаре на балконе квартиры на втором этаже дома по улице Агалакова. <…> Предварительная причина — попадание на балкон пиротехнических изделий», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

К моменту приезда пожарных горели вещи на балконе. Хозяев квартиры дома не было. Самостоятельно с двух верхних этажей эвакуировались пять взрослых и двое детей. Пострадавших нет.

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В Челябинске в доме по улице Агалакова в ночь на 1 января загорелся балкон. Предварительной причиной возгорания стало попадание пиротехники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В 00-45 подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выехали на сообщение о пожаре на балконе квартиры на втором этаже дома по улице Агалакова. <…> Предварительная причина — попадание на балкон пиротехнических изделий», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». К моменту приезда пожарных горели вещи на балконе. Хозяев квартиры дома не было. Самостоятельно с двух верхних этажей эвакуировались пять взрослых и двое детей. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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