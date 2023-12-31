В Челябинске от салюта загорелся балкон в жилом доме

В Челябинске в доме по улице Агалакова в ночь на 1 января загорелся балкон. Предварительной причиной возгорания стало попадание пиротехники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В 00-45 подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выехали на сообщение о пожаре на балконе квартиры на втором этаже дома по улице Агалакова. <…> Предварительная причина — попадание на балкон пиротехнических изделий», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
К моменту приезда пожарных горели вещи на балконе. Хозяев квартиры дома не было. Самостоятельно с двух верхних этажей эвакуировались пять взрослых и двое детей. Пострадавших нет.
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