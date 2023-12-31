31 декабря 2023
30 декабря 2023

Пермяков позвали на «Забег обещаний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, спорт, непогода, снегопад, осадки, зож, бег
Пермяков пригласили на пробежку первого января Фото:

В Перми первого января на набережной стартует «Забег обещаний». Желающие поучаствовать должны зарегистрироваться и написать на нагрудном номере свою мечту. Информация об этом опубликована в группе «Мой город-Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Забег начнется 1 января в 12:00 на пермской набережной, напротив спуска с Соборной площади. Длина дистанции — 2024 метра, участие бесплатное», — говорится в посте.

По данным организаторов, забег проходит по всему миру: в Перми, в Красноярске, на берегу Индийского океана и в степи Казахстана. В мероприятии будут участвовать 20 тысяч человек.

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В Перми первого января на набережной стартует «Забег обещаний». Желающие поучаствовать должны зарегистрироваться и написать на нагрудном номере свою мечту. Информация об этом опубликована в группе «Мой город-Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Забег начнется 1 января в 12:00 на пермской набережной, напротив спуска с Соборной площади. Длина дистанции — 2024 метра, участие бесплатное», — говорится в посте. По данным организаторов, забег проходит по всему миру: в Перми, в Красноярске, на берегу Индийского океана и в степи Казахстана. В мероприятии будут участвовать 20 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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