Пермяков позвали на «Забег обещаний»

01 января 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Пермяков пригласили на пробежку первого января Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми первого января на набережной стартует «Забег обещаний». Желающие поучаствовать должны зарегистрироваться и написать на нагрудном номере свою мечту. Информация об этом опубликована в группе «Мой город-Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Забег начнется 1 января в 12:00 на пермской набережной, напротив спуска с Соборной площади. Длина дистанции — 2024 метра, участие бесплатное», — говорится в посте. По данным организаторов, забег проходит по всему миру: в Перми, в Красноярске, на берегу Индийского океана и в степи Казахстана. В мероприятии будут участвовать 20 тысяч человек.

В Перми первого января на набережной стартует «Забег обещаний». Желающие поучаствовать должны зарегистрироваться и написать на нагрудном номере свою мечту. Информация об этом опубликована в группе «Мой город-Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Забег начнется 1 января в 12:00 на пермской набережной, напротив спуска с Соборной площади. Длина дистанции — 2024 метра, участие бесплатное», — говорится в посте. По данным организаторов, забег проходит по всему миру: в Перми, в Красноярске, на берегу Индийского океана и в степи Казахстана. В мероприятии будут участвовать 20 тысяч человек.