01 января 2024

Лидера южнокорейской оппозиции ранили во время пресс-конференции

Yonhap: лидер южнокорейской партии Ли Чжэ Мен был ранен ножом в шею в Пусане
© Служба новостей «URA.RU»
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Ли Чжэ Мен был ранен в шею ножом во время пресс-конференции в Пусане Фото:

Председатель оппозиционной «Демократической партии» Южной Кореи» Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время своего визита в Пусан. Его ранили в шею во время пресс-конференции. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время сессии вопросов и ответов с репортерами после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане. <…> Его ранили ножом в шею», — передает корейское издание. Председатель партии оставался в сознании после нападения. Его госпитализировали спустя 20 минут. Нападавший был оперативно задержан на месте.

С 2010 по 2018 год Ли Чжэ Мен занимал пост главы города Соннам, а затем до 2021 года был губернатором провинции Кенгидо. В 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов. После назначения на пост президента страны Юн Сок Еля, Ли Чжэ Мен обвинял того в некомпетентности.

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Председатель оппозиционной «Демократической партии» Южной Кореи» Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время своего визита в Пусан. Его ранили в шею во время пресс-конференции. Об этом сообщает Yonhap News Agency. «Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время сессии вопросов и ответов с репортерами после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане. <…> Его ранили ножом в шею», — передает корейское издание. Председатель партии оставался в сознании после нападения. Его госпитализировали спустя 20 минут. Нападавший был оперативно задержан на месте. С 2010 по 2018 год Ли Чжэ Мен занимал пост главы города Соннам, а затем до 2021 года был губернатором провинции Кенгидо. В 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов. После назначения на пост президента страны Юн Сок Еля, Ли Чжэ Мен обвинял того в некомпетентности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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