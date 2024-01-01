Лидера южнокорейской оппозиции ранили во время пресс-конференции

Yonhap: лидер южнокорейской партии Ли Чжэ Мен был ранен ножом в шею в Пусане

02 января 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Ли Чжэ Мен был ранен в шею ножом во время пресс-конференции в Пусане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Председатель оппозиционной «Демократической партии» Южной Кореи» Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время своего визита в Пусан. Его ранили в шею во время пресс-конференции. Об этом сообщает Yonhap News Agency. «Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время сессии вопросов и ответов с репортерами после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане. <…> Его ранили ножом в шею», — передает корейское издание. Председатель партии оставался в сознании после нападения. Его госпитализировали спустя 20 минут. Нападавший был оперативно задержан на месте. С 2010 по 2018 год Ли Чжэ Мен занимал пост главы города Соннам, а затем до 2021 года был губернатором провинции Кенгидо. В 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов. После назначения на пост президента страны Юн Сок Еля, Ли Чжэ Мен обвинял того в некомпетентности.

Председатель оппозиционной «Демократической партии» Южной Кореи» Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время своего визита в Пусан. Его ранили в шею во время пресс-конференции. Об этом сообщает Yonhap News Agency. «Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время сессии вопросов и ответов с репортерами после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане. <…> Его ранили ножом в шею», — передает корейское издание. Председатель партии оставался в сознании после нападения. Его госпитализировали спустя 20 минут. Нападавший был оперативно задержан на месте. С 2010 по 2018 год Ли Чжэ Мен занимал пост главы города Соннам, а затем до 2021 года был губернатором провинции Кенгидо. В 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов. После назначения на пост президента страны Юн Сок Еля, Ли Чжэ Мен обвинял того в некомпетентности.