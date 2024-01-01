01 января 2024

Школьник из Екатеринбурга спел в новом фильме «Бременские музыканты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, слава птрк, стрит арт бременские музыканты
В продолжении любимой музыкальной сказки звучит голос Георгия Табуркина Фото:

Школьник из Екатеринбурга Георгий Табуркин спел в новом фильме «Бременские музыканты», который вышел 1 января в прокат. Об этом 10-летний мальчик сообщил на своей странице в соцсети, где выложил трек.

В новом фильме Гоша исполнил песню маленького Трубадура «Луч солнца золотого» в дуэте с актрисой Юлией Пересильд. Также в его исполнении звучит «Песня маме», которую для «Бременских музыкантов» написал композитор Максим Фадеев.

Поклонники с восторгом отозвались о творчестве юного артиста. «Пение Георгия украсило фильм», — написала Светлана Смирнова. «Умница, блестящее исполнение», — поддержала Татьяна Запевалова. «Ого, я и не знала», — удивилась Анна Доровская. «Я полон сюрпризов», — ответил участникам беседы мальчик.

Новая интерпретация «Бременских музыкантов» появилась на экранах российских кинотеатров 1 января. Одну из ролей в фильме — сыщика — исполнил Константин Хабенский.

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Школьник из Екатеринбурга Георгий Табуркин спел в новом фильме «Бременские музыканты», который вышел 1 января в прокат. Об этом 10-летний мальчик сообщил на своей странице в соцсети, где выложил трек. В новом фильме Гоша исполнил песню маленького Трубадура «Луч солнца золотого» в дуэте с актрисой Юлией Пересильд. Также в его исполнении звучит «Песня маме», которую для «Бременских музыкантов» написал композитор Максим Фадеев. Поклонники с восторгом отозвались о творчестве юного артиста. «Пение Георгия украсило фильм», — написала Светлана Смирнова. «Умница, блестящее исполнение», — поддержала Татьяна Запевалова. «Ого, я и не знала», — удивилась Анна Доровская. «Я полон сюрпризов», — ответил участникам беседы мальчик. Новая интерпретация «Бременских музыкантов» появилась на экранах российских кинотеатров 1 января. Одну из ролей в фильме — сыщика — исполнил Константин Хабенский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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