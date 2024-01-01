Развлечения Культура Школьник из Екатеринбурга спел в новом фильме «Бременские музыканты» 02 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + В продолжении любимой музыкальной сказки звучит голос Георгия Табуркина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школьник из Екатеринбурга Георгий Табуркин спел в новом фильме «Бременские музыканты», который вышел 1 января в прокат. Об этом 10-летний мальчик сообщил на своей странице в соцсети, где выложил трек. В новом фильме Гоша исполнил песню маленького Трубадура «Луч солнца золотого» в дуэте с актрисой Юлией Пересильд. Также в его исполнении звучит «Песня маме», которую для «Бременских музыкантов» написал композитор Максим Фадеев. Поклонники с восторгом отозвались о творчестве юного артиста. «Пение Георгия украсило фильм», — написала Светлана Смирнова. «Умница, блестящее исполнение», — поддержала Татьяна Запевалова. «Ого, я и не знала», — удивилась Анна Доровская. «Я полон сюрпризов», — ответил участникам беседы мальчик. Новая интерпретация «Бременских музыкантов» появилась на экранах российских кинотеатров 1 января. Одну из ролей в фильме — сыщика — исполнил Константин Хабенский. Школьник из Екатеринбурга Георгий Табуркин спел в новом фильме «Бременские музыканты», который вышел 1 января в прокат. Об этом 10-летний мальчик сообщил на своей странице в соцсети, где выложил трек. В новом фильме Гоша исполнил песню маленького Трубадура «Луч солнца золотого» в дуэте с актрисой Юлией Пересильд. Также в его исполнении звучит «Песня маме», которую для «Бременских музыкантов» написал композитор Максим Фадеев. Поклонники с восторгом отозвались о творчестве юного артиста. «Пение Георгия украсило фильм», — написала Светлана Смирнова. «Умница, блестящее исполнение», — поддержала Татьяна Запевалова. «Ого, я и не знала», — удивилась Анна Доровская. «Я полон сюрпризов», — ответил участникам беседы мальчик. Новая интерпретация «Бременских музыкантов» появилась на экранах российских кинотеатров 1 января. Одну из ролей в фильме — сыщика — исполнил Константин Хабенский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям