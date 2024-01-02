В мире При взрыве в Бейруте погиб представитель ХАМАС в Ливане 02 января 2024 в 21:57 Размер текста - 17 + Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте, сообщает Sputnic Arabic Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате взрыва в южном пригороде Бейрута погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех Аль-Арури. Об этом сообщает Sputnic Arabic. «Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте», — говорится в материале издания. Там добавили, что Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. Погибший в столице Ливана должен был провести встречу с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насралла. В южном пригороде Бейрута, контролируемом группировкой «Хезболла», произошел взрыв в офисе ХАМАС. По данным агентства NNA, офис был поражен израильским беспилотным летательным аппаратом, в результате погибли четыре человека, а несколько были ранены. Район также является оплотом группировки «Хезболла». В результате взрыва в южном пригороде Бейрута погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех Аль-Арури. Об этом сообщает Sputnic Arabic. «Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте», — говорится в материале издания. Там добавили, что Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. Погибший в столице Ливана должен был провести встречу с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насралла. В южном пригороде Бейрута, контролируемом группировкой «Хезболла», произошел взрыв в офисе ХАМАС. По данным агентства NNA, офис был поражен израильским беспилотным летательным аппаратом, в результате погибли четыре человека, а несколько были ранены. Район также является оплотом группировки «Хезболла». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям