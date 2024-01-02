При взрыве в Бейруте погиб представитель ХАМАС в Ливане

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Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте, сообщает Sputnic Arabic Фото:
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В результате взрыва в южном пригороде Бейрута погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех Аль-Арури. Об этом сообщает Sputnic Arabic.

«Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте», — говорится в материале издания. Там добавили, что Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. Погибший в столице Ливана должен был провести встречу с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насралла.

В южном пригороде Бейрута, контролируемом группировкой «Хезболла», произошел взрыв в офисе ХАМАС. По данным агентства NNA, офис был поражен израильским беспилотным летательным аппаратом, в результате погибли четыре человека, а несколько были ранены. Район также является оплотом группировки «Хезболла».

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В результате взрыва в южном пригороде Бейрута погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех Аль-Арури. Об этом сообщает Sputnic Arabic. «Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте», — говорится в материале издания. Там добавили, что Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. Погибший в столице Ливана должен был провести встречу с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насралла. В южном пригороде Бейрута, контролируемом группировкой «Хезболла», произошел взрыв в офисе ХАМАС. По данным агентства NNA, офис был поражен израильским беспилотным летательным аппаратом, в результате погибли четыре человека, а несколько были ранены. Район также является оплотом группировки «Хезболла».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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