При взрыве в Бейруте погиб представитель ХАМАС в Ливане

В результате взрыва в южном пригороде Бейрута погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех Аль-Арури. Об этом сообщает Sputnic Arabic.
«Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте», — говорится в материале издания. Там добавили, что Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. Погибший в столице Ливана должен был провести встречу с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насралла.
В южном пригороде Бейрута, контролируемом группировкой «Хезболла», произошел взрыв в офисе ХАМАС. По данным агентства NNA, офис был поражен израильским беспилотным летательным аппаратом, в результате погибли четыре человека, а несколько были ранены. Район также является оплотом группировки «Хезболла».
В результате взрыва в южном пригороде Бейрута погиб представитель ХАМАС в Ливане Салех Аль-Арури. Об этом сообщает Sputnic Arabic. «Салех Аль-Арури погиб в результате взрыва в Бейруте», — говорится в материале издания. Там добавили, что Аль-Арури также занимал пост главы Политбюро ХАМАС. Погибший в столице Ливана должен был провести встречу с лидером ливанской «Хезболлы» Хасаном Насралла. В южном пригороде Бейрута, контролируемом группировкой «Хезболла», произошел взрыв в офисе ХАМАС. По данным агентства NNA, офис был поражен израильским беспилотным летательным аппаратом, в результате погибли четыре человека, а несколько были ранены. Район также является оплотом группировки «Хезболла».