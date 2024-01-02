Израильский беспилотник стал причиной взрыва в южном пригороде Бейрута, сообщило NNA
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В подконтрольном ливанской группировке «Хезболла» южном пригороде Бейрута произошел взрыв. Как передает агентство NNA, в офис группировки ХАМАС попал израильских беспилотник, погибли четыре человека.
«Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте», — передает ливанское агентство
О мощном взрыве возле кондитерской в южном пригороде Бейрута Дахие сообщало агентство Reuters. Уточнялось, что этот район является оплотом группировки «Хезболла».
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