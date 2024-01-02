NNA: израильский беспилотник взорвал офис ХАМАС на юге Бейрута. Видео

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Израильский беспилотник стал причиной взрыва в южном пригороде Бейрута, сообщило NNA Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В подконтрольном ливанской группировке «Хезболла» южном пригороде Бейрута произошел взрыв. Как передает агентство NNA, в офис группировки ХАМАС попал израильских беспилотник, погибли четыре человека.

«Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте», — передает ливанское агентство NNA. По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ранены еще несколько.

О мощном взрыве возле кондитерской в южном пригороде Бейрута Дахие сообщало агентство Reuters. Уточнялось, что этот район является оплотом группировки «Хезболла».

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В подконтрольном ливанской группировке «Хезболла» южном пригороде Бейрута произошел взрыв. Как передает агентство NNA, в офис группировки ХАМАС попал израильских беспилотник, погибли четыре человека. «Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте», — передает ливанское агентство NNA. По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ранены еще несколько. О мощном взрыве возле кондитерской в южном пригороде Бейрута Дахие сообщало агентство Reuters. Уточнялось, что этот район является оплотом группировки «Хезболла».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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