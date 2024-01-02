NNA: израильский беспилотник взорвал офис ХАМАС на юге Бейрута. Видео

02 января 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Израильский беспилотник стал причиной взрыва в южном пригороде Бейрута, сообщило NNA Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В подконтрольном ливанской группировке «Хезболла» южном пригороде Бейрута произошел взрыв. Как передает агентство NNA, в офис группировки ХАМАС попал израильских беспилотник, погибли четыре человека. «Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте», — передает ливанское агентство NNA . По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ранены еще несколько. О мощном взрыве возле кондитерской в южном пригороде Бейрута Дахие сообщало агентство Reuters. Уточнялось, что этот район является оплотом группировки «Хезболла».

В подконтрольном ливанской группировке «Хезболла» южном пригороде Бейрута произошел взрыв. Как передает агентство NNA, в офис группировки ХАМАС попал израильских беспилотник, погибли четыре человека. «Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте», — передает ливанское агентство NNA. По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ранены еще несколько. О мощном взрыве возле кондитерской в южном пригороде Бейрута Дахие сообщало агентство Reuters. Уточнялось, что этот район является оплотом группировки «Хезболла».