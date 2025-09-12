ЕС назвал дату публикации нового пакета антироссийских санкций

Евросоюз представит новый, 19-й по счету, пакет санкций против России в понедельник, 15 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По информации Bloomberg , в сентябре 2025 года новые санкции затронут шесть российских банков, платежные системы, нефтяные компании и криптовалютные биржи.
«В понедельник Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые с прихода в Белый дом [президента США] Дональда Трампа составлялся в прямой координации с ним», — сказал министр. Слова передает радио France Inter. .
Так, в список попавших под новые ограничения могут войти Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), все структуры Альфа-банка, включая дочернюю компанию в Беларуси (ранее под санкциями были только российские подразделения). Также под санкции, возможно, попадут Росэксимбанк, Московский Кредитный Банк, СМП Банк, ТрансКапиталБанк и КредитЕвропаБанк.
Кроме того, ЕС намерен расширить ограничения против российских платежных систем и эмитентов карт UnionPay — этим компаниям ранее удавалось сохранять доступ к зарубежным рынкам даже после приостановки работы Visa и Mastercard. С 2025 года карты Россельхозбанка уже не обслуживаются в ряде стран, включая Европу, Индию, Канаду и Японию; теперь под угрозой оказались и остальные эмитенты.
Отдельное внимание в новом пакете уделено российским криптобиржам — регуляторы отмечают рост объемов транзакций с участием России и третьих стран для обхода SWIFT. ЕС также впервые планирует задействовать механизм пресечения обхода санкций через третьи страны.
Ранее в Евросоюзе начались консультации по вопросу о потенциальном введении вторичных санкций в отношении Китая, связанных с покупкой российской нефти и газа. Переговоры относительно очередного пакета ограничительных мер стартовали 7 сентября, и тема санкций против КНР находится на начальном этапе рассмотрения. Обсуждение обусловлено тем, что поставки российских энергоносителей в Китай продолжаются, несмотря на действующие антироссийские санкции со стороны ЕС.
