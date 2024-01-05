Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил новогоднее желание шестилетней Ангелины из Екатеринбурга. Девочка хотела побывать в Московском зоопарке, и чиновник лично сводил ее туда. Об этом сообщает telegram-канал Минпросвещения РФ.
«Девочка приехала в Москву вместе с сестрой Лилией и мамой Наталией. В Московском зоопарке вместе с министром просвещения они встретились с пандой Жуи, а после для них была организована экскурсия и знакомство с другими животными», — рассказали в министерстве.
О мечте шестилетней Ангелины из Екатеринбурга Сергей Кравцов узнал, когда снял бумажку с ее фамилией с «Елки желаний» в Кремле. Также министр исполнил желание другого ребенка — 13-летнему Даниилу из Оренбурга он подарил аэрохоккей.
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