05 января 2024

Министр Кравцов исполнил мечту свердловчанки, сводив ее в зоопарк к панде. Видео

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Девочка из Екатеринбурга загадала на Новый год попасть в Московский зоопарк Фото:

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил новогоднее желание шестилетней Ангелины из Екатеринбурга. Девочка хотела побывать в Московском зоопарке, и чиновник лично сводил ее туда. Об этом сообщает telegram-канал Минпросвещения РФ.

«Девочка приехала в Москву вместе с сестрой Лилией и мамой Наталией. В Московском зоопарке вместе с министром просвещения они встретились с пандой Жуи, а после для них была организована экскурсия и знакомство с другими животными», — рассказали в министерстве.

О мечте шестилетней Ангелины из Екатеринбурга Сергей Кравцов узнал, когда снял бумажку с ее фамилией с «Елки желаний» в Кремле. Также министр исполнил желание другого ребенка — 13-летнему Даниилу из Оренбурга он подарил аэрохоккей.

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил новогоднее желание шестилетней Ангелины из Екатеринбурга. Девочка хотела побывать в Московском зоопарке, и чиновник лично сводил ее туда. Об этом сообщает telegram-канал Минпросвещения РФ. «Девочка приехала в Москву вместе с сестрой Лилией и мамой Наталией. В Московском зоопарке вместе с министром просвещения они встретились с пандой Жуи, а после для них была организована экскурсия и знакомство с другими животными», — рассказали в министерстве. О мечте шестилетней Ангелины из Екатеринбурга Сергей Кравцов узнал, когда снял бумажку с ее фамилией с «Елки желаний» в Кремле. Также министр исполнил желание другого ребенка — 13-летнему Даниилу из Оренбурга он подарил аэрохоккей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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