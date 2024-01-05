Пермяки рассказали о желаемом уровне дохода

В среднем пермяки хотят зарабатывать по 111 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали аналитики Финансового университета при Правительстве РФ.
«Наиболее высокие зарплатные ожидания отмечены во Владивостоке — там жители в среднем хотели бы зарабатывать по 127 тысяч рублей. В Москве средняя желаемая зарплата составила 116 тысяч в месяц, а в Перми — 111 тысяч рублей» — пояснили аналитики в беседе с «Рифей-Пермь». В основу отчета легла средняя зарплата, на которую ориентировались соискатели вакансий в конце прошлого года.
В конце декабря Росстат раскрыл среднемесячную зарплату в Пермском крае. Она составила 56,4 тысячи рублей. Регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области.
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