Глава Ленинского района Челябинска просит не отвечать на его сообщения в соцсети

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел просит подписчиков не отвечать на его сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Об этом чиновник написал на своей странице.
«Внимание. Идет взлом страниц в ВК. Не отвечайте на сообщения, в том числе — мои», — пишет Орел в соцсети.
В добавленных к посту фотографиях видно, что чиновник в личных сообщениях якобы просит перейти по ссылке и проголосовать за него. Также указано, что на страницу Орла пытались зайти мошенники из Санкт-Петербурга.
В Челябинске мошенники звонили студентам и общались с ними с помощью смоделированного голоса президента Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Шестакова. В пресс-службе вуза отметили, что ни президент, ни ректор не отправляют служебные сообщения через популярные мессенджеры.
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