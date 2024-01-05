05 января 2024

Глава Ленинского района Челябинска просит не отвечать на его сообщения в соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник в сообщениях якобы просит перейти по ссылке и проголосовать за него Фото:

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел просит подписчиков не отвечать на его сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Об этом чиновник написал на своей странице.

«Внимание. Идет взлом страниц в ВК. Не отвечайте на сообщения, в том числе — мои», — пишет Орел в соцсети.

В добавленных к посту фотографиях видно, что чиновник в личных сообщениях якобы просит перейти по ссылке и проголосовать за него. Также указано, что на страницу Орла пытались зайти мошенники из Санкт-Петербурга.

В Челябинске мошенники звонили студентам и общались с ними с помощью смоделированного голоса президента Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Шестакова. В пресс-службе вуза отметили, что ни президент, ни ректор не отправляют служебные сообщения через популярные мессенджеры.

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Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел просит подписчиков не отвечать на его сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Об этом чиновник написал на своей странице. «Внимание. Идет взлом страниц в ВК. Не отвечайте на сообщения, в том числе — мои», — пишет Орел в соцсети. В добавленных к посту фотографиях видно, что чиновник в личных сообщениях якобы просит перейти по ссылке и проголосовать за него. Также указано, что на страницу Орла пытались зайти мошенники из Санкт-Петербурга. В Челябинске мошенники звонили студентам и общались с ними с помощью смоделированного голоса президента Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Шестакова. В пресс-службе вуза отметили, что ни президент, ни ректор не отправляют служебные сообщения через популярные мессенджеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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