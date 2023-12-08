В Челябинске мошенники звонят студентам от имени президента ЮУрГУ Шестакова

В Челябинске мошенники звонят студентам и общаются с ними с помощью смоделированного голоса президента Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Шестанова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Студентам и сотрудникам приходят звонки и сообщения от злоумышленников с использованием смоделированного голоса президента ЮУрГУ Александра Шестакова. Напоминаем, что ни президент, ни ректор не отправляют служебных сообщений через популярные мессенджеры», — уточняет пресс-служба ЮУрГУ в своем telegram-канале.
Мошенники научились копировать голоса россиян для выманивания денег. Преступники используют нейросети для создания «звукового двойника». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Когда речь идет о хорошо обученной нейросети, то на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно.
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