В Челябинске мошенники звонят студентам от имени президента ЮУрГУ Шестакова

09 декабря 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Студентам звонят от имени президента вуза Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске мошенники звонят студентам и общаются с ними с помощью смоделированного голоса президента Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Шестанова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Студентам и сотрудникам приходят звонки и сообщения от злоумышленников с использованием смоделированного голоса президента ЮУрГУ Александра Шестакова. Напоминаем, что ни президент, ни ректор не отправляют служебных сообщений через популярные мессенджеры», — уточняет пресс-служба ЮУрГУ в своем telegram-канале. Мошенники научились копировать голоса россиян для выманивания денег. Преступники используют нейросети для создания «звукового двойника». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Когда речь идет о хорошо обученной нейросети, то на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно.

В Челябинске мошенники звонят студентам и общаются с ними с помощью смоделированного голоса президента Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Шестанова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Студентам и сотрудникам приходят звонки и сообщения от злоумышленников с использованием смоделированного голоса президента ЮУрГУ Александра Шестакова. Напоминаем, что ни президент, ни ректор не отправляют служебных сообщений через популярные мессенджеры», — уточняет пресс-служба ЮУрГУ в своем telegram-канале. Мошенники научились копировать голоса россиян для выманивания денег. Преступники используют нейросети для создания «звукового двойника». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Когда речь идет о хорошо обученной нейросети, то на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно.