В рождественскую ночь пермские пожарные спасли двух человек

Пожарные вывели двух человек из горящей квартиры
В рождественскую ночь в Кунгуре (Пермский край) пожарные спасли из горящей квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горела котельная в надворных постройках. Пожарные прибыли на место спустя три минуты после вызова. Они вывели из горящей квартиры мужчину и женщину», — сообщили в telegram-канале ведомства.
О пожаре сообщил житель Кунгура. Горела котельная в надворных постройках и он сам пытался потушить огонь, но безуспешно. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавших нет.
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