07 января 2024
06 января 2024

В рождественскую ночь пермские пожарные спасли двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарная охрана, пожарный
Пожарные вывели двух человек из горящей квартиры Фото:

В рождественскую ночь в Кунгуре (Пермский край) пожарные спасли из горящей квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горела котельная в надворных постройках. Пожарные прибыли на место спустя три минуты после вызова. Они вывели из горящей квартиры мужчину и женщину», — сообщили в telegram-канале ведомства.

О пожаре сообщил житель Кунгура. Горела котельная в надворных постройках и он сам пытался потушить огонь, но безуспешно. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавших нет.

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В рождественскую ночь в Кунгуре (Пермский край) пожарные спасли из горящей квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Горела котельная в надворных постройках. Пожарные прибыли на место спустя три минуты после вызова. Они вывели из горящей квартиры мужчину и женщину», — сообщили в telegram-канале ведомства. О пожаре сообщил житель Кунгура. Горела котельная в надворных постройках и он сам пытался потушить огонь, но безуспешно. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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