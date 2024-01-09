Бытовая ссора собрала в тюменском ЖК полицейских и ОМОН

09 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

ЧП, взбудоражившее соседей, произошло из-за беспокойства о детях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском ЖК «Мозаика Парк» утром 9 января было замечено столпотворение силовиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, причиной стала бытовая ссора, в которой муж избил жену, а затем отказывался открывать дверь, чтобы полицейские могли проверить состояние здоровья двух детей пары. «Утром 9 января в полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил телесные повреждения своей супруге. Прибывшим сотрудникам УМВД он дверь не открыл. В квартире также находились двое несовершеннолетних: убедиться в их здоровье и благополучии мужчина не позволял. После прибытия подкрепления мужчина открыл дверь, был доставлен в отдел, дети были переданы бабушке и дедушке», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как рассказали URA.RU свидетели происходящего, на место также были вызваны сотрудники ОМОН. Обеспокоенность силовиков была вызвана тем, что в квартире с мужчиной находились дети, а по разговору через дверь складывалось впечатление, что тюменец нетрезв. Учитывая, что перед этим он избил жену, были опасения, что несовершеннолетние тоже могут находиться в опасности. Однако по итогу ситуация разрешилась благополучно.

В тюменском ЖК «Мозаика Парк» утром 9 января было замечено столпотворение силовиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, причиной стала бытовая ссора, в которой муж избил жену, а затем отказывался открывать дверь, чтобы полицейские могли проверить состояние здоровья двух детей пары. «Утром 9 января в полицию поступило сообщение о том, что мужчина причинил телесные повреждения своей супруге. Прибывшим сотрудникам УМВД он дверь не открыл. В квартире также находились двое несовершеннолетних: убедиться в их здоровье и благополучии мужчина не позволял. После прибытия подкрепления мужчина открыл дверь, был доставлен в отдел, дети были переданы бабушке и дедушке», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как рассказали URA.RU свидетели происходящего, на место также были вызваны сотрудники ОМОН. Обеспокоенность силовиков была вызвана тем, что в квартире с мужчиной находились дети, а по разговору через дверь складывалось впечатление, что тюменец нетрезв. Учитывая, что перед этим он избил жену, были опасения, что несовершеннолетние тоже могут находиться в опасности. Однако по итогу ситуация разрешилась благополучно.