Екатеринбуржцам, оставшимся без тепла и горячей воды в мороз, сделают перерасчет

09 января 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Пострадавшие из-за коммунальной аварии горожане смогут сделать перерасчет на услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Сотрудники «Т-Плюс» проведут перерасчет после аварии на тепловых сетях в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет, из-за которой 234 дома остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщил замглавы уральской столицы Владимир Гейко. «Рекомендовано управляющим кампаниям пройти по всем обращениям, которые поступали в управляющие кампании по жителям, чтобы заактировать (составить акты — прим.ред.), если была недопоставка тепла, и осуществить перерасчет», — отметил Гейко в ходе пресс-конференции. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — заявил он. С началом отопительного сезона 2023-2024 жители разных регионов России начали сталкиваться с крупными коммунальными авариями. Так, например, жители 234 многоквартирных домов в Екатеринбурге остались без тепла в морозы. Также без тепла остались семь детсадов и две школы. После ЧП прокуратура начала проводить проверку. Все громкие коммунальные аварии в России — в отдельном сюжете URA.RU.

Сотрудники «Т-Плюс» проведут перерасчет после аварии на тепловых сетях в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет, из-за которой 234 дома остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщил замглавы уральской столицы Владимир Гейко. «Рекомендовано управляющим кампаниям пройти по всем обращениям, которые поступали в управляющие кампании по жителям, чтобы заактировать (составить акты — прим.ред.), если была недопоставка тепла, и осуществить перерасчет», — отметил Гейко в ходе пресс-конференции. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — заявил он. С началом отопительного сезона 2023-2024 жители разных регионов России начали сталкиваться с крупными коммунальными авариями. Так, например, жители 234 многоквартирных домов в Екатеринбурге остались без тепла в морозы. Также без тепла остались семь детсадов и две школы. После ЧП прокуратура начала проводить проверку. Все громкие коммунальные аварии в России — в отдельном сюжете URA.RU.