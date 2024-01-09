Екатеринбуржцам, оставшимся без тепла и горячей воды в мороз, сделают перерасчет

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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
Пострадавшие из-за коммунальной аварии горожане смогут сделать перерасчет на услуги Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Сотрудники «Т-Плюс» проведут перерасчет после аварии на тепловых сетях в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет, из-за которой 234 дома остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщил замглавы уральской столицы Владимир Гейко.

«Рекомендовано управляющим кампаниям пройти по всем обращениям, которые поступали в управляющие кампании по жителям, чтобы заактировать (составить акты — прим.ред.), если была недопоставка тепла, и осуществить перерасчет», — отметил Гейко в ходе пресс-конференции. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — заявил он.

С началом отопительного сезона 2023-2024 жители разных регионов России начали сталкиваться с крупными коммунальными авариями. Так, например, жители 234 многоквартирных домов в Екатеринбурге остались без тепла в морозы. Также без тепла остались семь детсадов и две школы. После ЧП прокуратура начала проводить проверку. Все громкие коммунальные аварии в России — в отдельном сюжете URA.RU.

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Сотрудники «Т-Плюс» проведут перерасчет после аварии на тепловых сетях в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет, из-за которой 234 дома остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщил замглавы уральской столицы Владимир Гейко. «Рекомендовано управляющим кампаниям пройти по всем обращениям, которые поступали в управляющие кампании по жителям, чтобы заактировать (составить акты — прим.ред.), если была недопоставка тепла, и осуществить перерасчет», — отметил Гейко в ходе пресс-конференции. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — заявил он. С началом отопительного сезона 2023-2024 жители разных регионов России начали сталкиваться с крупными коммунальными авариями. Так, например, жители 234 многоквартирных домов в Екатеринбурге остались без тепла в морозы. Также без тепла остались семь детсадов и две школы. После ЧП прокуратура начала проводить проверку. Все громкие коммунальные аварии в России — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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