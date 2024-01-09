Больше половины челябинцев в 2023 году поменяли место работы

Соискатели в 2023 году были не прочь сменить работодателя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Больше 51% жителей Челябинской области в 2023 году изменили место работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HeadHunter. Треть респондентов назвала год с точки зрения карьеры и трудоустройства, напротив, бесперспективным.

«Хотя бы один раз сменить место работы в 2023 году успели 51% челябинцев, а 49% весь год трудились в одной компании. Смена места работы более свойственна молодым соискателям. Среди респондентов старше 55 лет работу поменяли только 38%. При этом 35% посчитали, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем 2022 год», — отметили в HeadHunter.

Наиболее сложным год оказался у юристов — 44% признались, что в 2022 году карьеру делать было легче. Также трудности испытывали специалисты сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). Удачно год сложился для кадровиков (на положительные стороны обратили внимание 25% опрошенных), производственников (23%), снабженцев и строителей (по 21%), менеджеров высшего и среднего звена (по 20%).

Придя на новое место работы, сотрудники не всегда встречали там то, чего ожидали. Лишь каждый пятый уралец, сменивший работодателя, однозначно доволен переменами. Обычно таких много среди производственников, кадровиков (по трети опрошенных в данной группе) и строителей (28%).

Порядка 31% полагают, что новая работа хуже предыдущей. Уверенных в этом много среди ученых и педагогов (49%), строителей и риелторов (38%), продавцов (36%).