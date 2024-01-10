В Челябинске задержали мигранта, подделавшего личные данные для въезда в РФ

В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» задержали иностранца, который подделал личные данные, чтобы попасть в РФ. Сейчас ему грозит штраф либо лишение свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Заведомо зная о принятом решении о запрете въезда, иностранный гражданин умышленно изменил свои установочные данные на родине и прибыл в РФ. По выявленному факту проводится доследственная проверка. Виновнику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
Мигранта также могут привлечь к ответственности по ч.2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ). Только за прошлый год сотрудниками полиции было зафиксировано 58 подобных нарушений.
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