10 января 2024

В Челябинске задержали мигранта, подделавшего личные данные для въезда в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
Мигранту грозит наказание вплоть до тюремного срока Фото:

В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» задержали иностранца, который подделал личные данные, чтобы попасть в РФ. Сейчас ему грозит штраф либо лишение свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Заведомо зная о принятом решении о запрете въезда, иностранный гражданин умышленно изменил свои установочные данные на родине и прибыл в РФ. По выявленному факту проводится доследственная проверка. Виновнику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

Мигранта также могут привлечь к ответственности по ч.2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ). Только за прошлый год сотрудниками полиции было зафиксировано 58 подобных нарушений.

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В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» задержали иностранца, который подделал личные данные, чтобы попасть в РФ. Сейчас ему грозит штраф либо лишение свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Заведомо зная о принятом решении о запрете въезда, иностранный гражданин умышленно изменил свои установочные данные на родине и прибыл в РФ. По выявленному факту проводится доследственная проверка. Виновнику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. Мигранта также могут привлечь к ответственности по ч.2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ). Только за прошлый год сотрудниками полиции было зафиксировано 58 подобных нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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