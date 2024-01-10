10 января 2024

Пермская учительница потеряла сознание в школе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, 03, скорая медицинская помощь
Учительницу увезли на автомобиле скорой помощи Фото:

Учительница пермской Школы бизнеса и предпринимательства потеряла сознание во время занятий. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП ДТП Пермь»

«В 12:30 — 13:00 во время разговора с кадетом учительница упала в обморок. Была вызвана скорая. Состояние учительницы неизвестно», — пишет telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

В учебном заведении информацию об инсульте не подтвердили. Директор школы сообщил корреспонденту URA.RU, что все учителя здоровы. «Я буквально только что вышел из школы. Был внутри и снаружи, но никакой скорой у нас не было. Все в порядке с коллегами. Не знаю, откуда у них [telegram-каналов] эта информация», — сказал URA.RU директор Школы бизнеса и предпринимательства Алексей Иванов.

Обновлено:

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что учительница действительно была госпитализирована. Но информации о состоянии ее здоровья пока нет.

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Учительница пермской Школы бизнеса и предпринимательства потеряла сознание во время занятий. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП ДТП Пермь» «В 12:30 — 13:00 во время разговора с кадетом учительница упала в обморок. Была вызвана скорая. Состояние учительницы неизвестно», — пишет telegram-канал «ЧП ДТП Пермь». В учебном заведении информацию об инсульте не подтвердили. Директор школы сообщил корреспонденту URA.RU, что все учителя здоровы. «Я буквально только что вышел из школы. Был внутри и снаружи, но никакой скорой у нас не было. Все в порядке с коллегами. Не знаю, откуда у них [telegram-каналов] эта информация», — сказал URA.RU директор Школы бизнеса и предпринимательства Алексей Иванов. Обновлено: В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что учительница действительно была госпитализирована. Но информации о состоянии ее здоровья пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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