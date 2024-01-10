Пермская учительница потеряла сознание в школе

Учительница пермской Школы бизнеса и предпринимательства потеряла сознание во время занятий. Об этом сообщил telegram-канал «ЧП ДТП Пермь»
«В 12:30 — 13:00 во время разговора с кадетом учительница упала в обморок. Была вызвана скорая. Состояние учительницы неизвестно», — пишет telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».
В учебном заведении информацию об инсульте не подтвердили. Директор школы сообщил корреспонденту URA.RU, что все учителя здоровы. «Я буквально только что вышел из школы. Был внутри и снаружи, но никакой скорой у нас не было. Все в порядке с коллегами. Не знаю, откуда у них [telegram-каналов] эта информация», — сказал URA.RU директор Школы бизнеса и предпринимательства Алексей Иванов.
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В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что учительница действительно была госпитализирована. Но информации о состоянии ее здоровья пока нет.
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