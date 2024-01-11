Жители челябинского села вынуждены добираться на работу и обратно на такси

Жители села Бобровка Троицкого района Челябинской области пожаловались на то, что из-за нехватки и нерегулярности маршруток они вынуждены ездить до работы на такси. Как URA.RU рассказала Анна П., одна такая поездка может обходиться в 500 рублей.
«Уже как три года в село Бобровка не ходят автобусы. Вместо них пустили маршрутки. Они ходят очень редко, в выходные и праздники их можно вообще не дождаться. Утром и вечером там не хватает места. Приходится ездить на такси за 500 рублей. 8 января не было ни одной маршрутки, 9 января на работу не могли уехать», — пояснила Анна П.
Женщина пояснила, что жители обращались в администрацию Троицкого района. Там отвечают, что сделать ничего не могут и перенаправляют с вопросами к перевозчику.
URA.RU направило письменный запрос в районную администрацию. На момент публикации материала ответа не последовало.
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