Жители челябинского села вынуждены добираться на работу и обратно на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Жители пожаловались, что в селе Бобровка плохо ходит маршрутка, поэтому они ездят на такси Фото:

Жители села Бобровка Троицкого района Челябинской области пожаловались на то, что из-за нехватки и нерегулярности маршруток они вынуждены ездить до работы на такси. Как URA.RU рассказала Анна П., одна такая поездка может обходиться в 500 рублей.

«Уже как три года в село Бобровка не ходят автобусы. Вместо них пустили маршрутки. Они ходят очень редко, в выходные и праздники их можно вообще не дождаться. Утром и вечером там не хватает места. Приходится ездить на такси за 500 рублей. 8 января не было ни одной маршрутки, 9 января на работу не могли уехать», — пояснила Анна П.

Женщина пояснила, что жители обращались в администрацию Троицкого района. Там отвечают, что сделать ничего не могут и перенаправляют с вопросами к перевозчику.

URA.RU направило письменный запрос в районную администрацию. На момент публикации материала ответа не последовало.

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Жители села Бобровка Троицкого района Челябинской области пожаловались на то, что из-за нехватки и нерегулярности маршруток они вынуждены ездить до работы на такси. Как URA.RU рассказала Анна П., одна такая поездка может обходиться в 500 рублей. «Уже как три года в село Бобровка не ходят автобусы. Вместо них пустили маршрутки. Они ходят очень редко, в выходные и праздники их можно вообще не дождаться. Утром и вечером там не хватает места. Приходится ездить на такси за 500 рублей. 8 января не было ни одной маршрутки, 9 января на работу не могли уехать», — пояснила Анна П. Женщина пояснила, что жители обращались в администрацию Троицкого района. Там отвечают, что сделать ничего не могут и перенаправляют с вопросами к перевозчику. URA.RU направило письменный запрос в районную администрацию. На момент публикации материала ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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