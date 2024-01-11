Минфин США ввел новые санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против двух российских компаний
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США ввели санкции против двух компаний из России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. Под ограничения попали две компании, одно физическое лицо и три самолета.

«Минфин США ввел санкции против двух российских компаний, одного физлица и трех самолетов», — заявили в министерстве. Там добавили, что среди компаний, подвергшимся новым санкциям, находятся Ашулукский полигон и владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс. Также были введены личные санкции против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания «224-й отдельный авиационный отряд» Владимира Михейчика.

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Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. Под ограничения попали две компании, одно физическое лицо и три самолета. «Минфин США ввел санкции против двух российских компаний, одного физлица и трех самолетов», — заявили в министерстве. Там добавили, что среди компаний, подвергшимся новым санкциям, находятся Ашулукский полигон и владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс. Также были введены личные санкции против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания «224-й отдельный авиационный отряд» Владимира Михейчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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