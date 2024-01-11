Минфин США ввел новые санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против двух российских компаний

11 января 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

США ввели санкции против двух компаний из России Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. Под ограничения попали две компании, одно физическое лицо и три самолета. «Минфин США ввел санкции против двух российских компаний, одного физлица и трех самолетов», — заявили в министерстве. Там добавили, что среди компаний, подвергшимся новым санкциям, находятся Ашулукский полигон и владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс. Также были введены личные санкции против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания «224-й отдельный авиационный отряд» Владимира Михейчика.

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. Под ограничения попали две компании, одно физическое лицо и три самолета. «Минфин США ввел санкции против двух российских компаний, одного физлица и трех самолетов», — заявили в министерстве. Там добавили, что среди компаний, подвергшимся новым санкциям, находятся Ашулукский полигон и владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс. Также были введены личные санкции против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания «224-й отдельный авиационный отряд» Владимира Михейчика.