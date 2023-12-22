Минфин США ввел запрет на импорт российских морепродуктов

Лосось, треска и краб и также другие морепродукты теперь запрещено импортировать из России. Такой закон принял Минфин США.
«[Ограничения вводятся] независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами Российской Федерации», — говорится в тексте документа, который опубликовал Минфин.
Ранее президент США Джо Байден подписал несколько законов, которые направлены на ОПК России и международные финансовые структуры. Ограничения вводились для того, чтобы уменьшить возможности РФ для обхода санкций. Даже в условиях санкционного давления российские компании сохранили ритмичность работы, как отмечал президент РФ Владимир Путин, передает RT.
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