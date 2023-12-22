Минфин США ввел запрет на импорт российских морепродуктов

Минфин США ввел запрет на импорт из РФ лосося, трески, минтая и краба
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Клипарт. Магнитогорск, морепродукты, вяленая рыба, рыба, закуска, еда
США ввели запрет на импорт морепродуктов из России Фото:
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Лосось, треска и краб и также другие морепродукты теперь запрещено импортировать из России. Такой закон принял Минфин США.

«[Ограничения вводятся] независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами Российской Федерации», — говорится в тексте документа, который опубликовал Минфин.

Ранее президент США Джо Байден подписал несколько законов, которые направлены на ОПК России и международные финансовые структуры. Ограничения вводились для того, чтобы уменьшить возможности РФ для обхода санкций. Даже в условиях санкционного давления российские компании сохранили ритмичность работы, как отмечал президент РФ Владимир Путин, передает RT.

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Лосось, треска и краб и также другие морепродукты теперь запрещено импортировать из России. Такой закон принял Минфин США. «[Ограничения вводятся] независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами Российской Федерации», — говорится в тексте документа, который опубликовал Минфин. Ранее президент США Джо Байден подписал несколько законов, которые направлены на ОПК России и международные финансовые структуры. Ограничения вводились для того, чтобы уменьшить возможности РФ для обхода санкций. Даже в условиях санкционного давления российские компании сохранили ритмичность работы, как отмечал президент РФ Владимир Путин, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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