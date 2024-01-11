Управляющему ареной виртуальной реальности в Челябинске заплатят 110 тысяч

«Зарплата.ру»: в Челябинске ищут управляющего VR-ареной на зарплату в 110 тысяч

12 января 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Управляющий VR-ареной сможет зарабатывать от 110 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Управляющему ареной виртуальной реальности в Челябинске заплатят 110 тысяч рублей, Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», от будущего руководителя ждут опыт управления объектами клиентского сервиса. «Управляющего VR-ареной с зарплатой от 110 тысяч рублей ищут в Челябинске. В обязанности сотрудника входит полноценное управление операционной работой парка развлечений. От кандидата требуется опыт управления любым объектом из сферы клиентского сервиса. Также потребуется опыт руководства коллективом и работы в парках аттракционов», — отметили в пресс-службе платформы. Рейтинг вакансий января, по данным сервиса, возглавила позиция врача-стоматолога. Работодатель готов платить опытному кандидату до 300 тысяч ежемесячно. Сотруднику придется не только выполнять непосредственные обязанности, но и мотивировать пациентов на имплантацию и протезирование. Зато общаться с программами, а не людьми больше предстоит программисту 1С. От инженера требуется поддерживать типовые конфигурации продукта, разрабатывать новый функционал и адаптировать возможности под особенности роты фирмы. Специалисты сможет зарабатывать от 150 тысяч рублей. Соискателю надо иметь не только навыки программирования, но и понимать принципы бухгалтерского и складского учета. Кузнецу на заводе пообещали зарплату от 120 тысяч рублей. Работнику предстоит штамповать поковки. Нужен опыт и разряд от третьего до шестого. График работы будет шесть дней через один по 12 часов за смену. Предлагают компенсировать до половины расходов на жилье, предоставить общежитие. Также сотрудник будет иметь отсрочку от мобилизации. Замыкают топ по уровню дохода вакансии главного конструктора и замдиректора по экономике. Платить будут 100 тысяч или больше. Первому предстоит иметь дело с двигателями внутреннего сгорания на челябинском заводе. Причем преимуществом будет опыт работы с военным представительством Минобороны РФ. Второму предстоит организовывать работу планово-экономического отдела. Предпочтение отдадут кандидату с опытом работы в муниципальных предприятиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управляющему ареной виртуальной реальности в Челябинске заплатят 110 тысяч рублей, Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», от будущего руководителя ждут опыт управления объектами клиентского сервиса. «Управляющего VR-ареной с зарплатой от 110 тысяч рублей ищут в Челябинске. В обязанности сотрудника входит полноценное управление операционной работой парка развлечений. От кандидата требуется опыт управления любым объектом из сферы клиентского сервиса. Также потребуется опыт руководства коллективом и работы в парках аттракционов», — отметили в пресс-службе платформы. Рейтинг вакансий января, по данным сервиса, возглавила позиция врача-стоматолога. Работодатель готов платить опытному кандидату до 300 тысяч ежемесячно. Сотруднику придется не только выполнять непосредственные обязанности, но и мотивировать пациентов на имплантацию и протезирование. Зато общаться с программами, а не людьми больше предстоит программисту 1С. От инженера требуется поддерживать типовые конфигурации продукта, разрабатывать новый функционал и адаптировать возможности под особенности роты фирмы. Специалисты сможет зарабатывать от 150 тысяч рублей. Соискателю надо иметь не только навыки программирования, но и понимать принципы бухгалтерского и складского учета. Кузнецу на заводе пообещали зарплату от 120 тысяч рублей. Работнику предстоит штамповать поковки. Нужен опыт и разряд от третьего до шестого. График работы будет шесть дней через один по 12 часов за смену. Предлагают компенсировать до половины расходов на жилье, предоставить общежитие. Также сотрудник будет иметь отсрочку от мобилизации. Замыкают топ по уровню дохода вакансии главного конструктора и замдиректора по экономике. Платить будут 100 тысяч или больше. Первому предстоит иметь дело с двигателями внутреннего сгорания на челябинском заводе. Причем преимуществом будет опыт работы с военным представительством Минобороны РФ. Второму предстоит организовывать работу планово-экономического отдела. Предпочтение отдадут кандидату с опытом работы в муниципальных предприятиях.