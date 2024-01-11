11 января 2024

Магнитогорца отдали под суд за поджог автомобиля пасынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Машина полностью была уничтожена огнем Фото:

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за поджог машины своего пасынка. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, ночью 28 августа 2023 года нетрезвый 46-летний магнитогорец во дворе дома по улице Вокзальной из личной неприязни на бытовой почве совершил поджог автомобиля ВАЗ-21093, принадлежащего пасынку. В результате возгорания транспортное средство было полностью уничтожено. Кроме того, был поврежден стоящий рядом автомобиль Lada Largus, потерпевшей причинен материальный ущерб в размере свыше 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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Жителя Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за поджог машины своего пасынка. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, ночью 28 августа 2023 года нетрезвый 46-летний магнитогорец во дворе дома по улице Вокзальной из личной неприязни на бытовой почве совершил поджог автомобиля ВАЗ-21093, принадлежащего пасынку. В результате возгорания транспортное средство было полностью уничтожено. Кроме того, был поврежден стоящий рядом автомобиль Lada Largus, потерпевшей причинен материальный ущерб в размере свыше 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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