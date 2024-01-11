Происшествия Пожары Магнитогорца отдали под суд за поджог автомобиля пасынка 12 января 2024 в 12:23 Размер текста - 17 + Машина полностью была уничтожена огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за поджог машины своего пасынка. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, ночью 28 августа 2023 года нетрезвый 46-летний магнитогорец во дворе дома по улице Вокзальной из личной неприязни на бытовой почве совершил поджог автомобиля ВАЗ-21093, принадлежащего пасынку. В результате возгорания транспортное средство было полностью уничтожено. Кроме того, был поврежден стоящий рядом автомобиль Lada Largus, потерпевшей причинен материальный ущерб в размере свыше 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Жителя Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за поджог машины своего пасынка. Об этом URA.RU 12 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, ночью 28 августа 2023 года нетрезвый 46-летний магнитогорец во дворе дома по улице Вокзальной из личной неприязни на бытовой почве совершил поджог автомобиля ВАЗ-21093, принадлежащего пасынку. В результате возгорания транспортное средство было полностью уничтожено. Кроме того, был поврежден стоящий рядом автомобиль Lada Largus, потерпевшей причинен материальный ущерб в размере свыше 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям