Трамвай протаранил автомобили, выехавшие на рельсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 12 января на пересечении улиц Артиллерийской и 1-й Пятилетки трамвай протаранил сразу несколько легковушек. Инцидент попал на камеру «Интерсвязь». В пресс-службе ГИБДД города URA.RU сообщили, что на месте работает аварийный комиссар.

«Пострадавших нет. На месте работает аварийный комиссар», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД.

Участия инспекторов ГИБДД при аварии не понадобилось. Скорее всего, участники инцидента оформят европротокол.

Судя по кадрам камеру выдеонаблюдения, трамвай протаранил автомобили, которые ждали возможности повернуть. Пострадало не менее трех легковушек.