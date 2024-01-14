Развлечения Знаменитости Данила Козловский объединился с Чулпан Хаматовой за границей. Фото 14 января 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + Чулпан Хаматова сообщила, что будет читать прозу Саши Черного «Несерьезные рассказы» на благотворительном вечере Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Актер Данила Козловский выйдет на одну сцену с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщила Хаматова. Артисты выступят 15 января на благотворительном вечере в Лондоне. «Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного „Несерьезные рассказы“», — заявила Хаматова. Ее слова передает журнал Voice. Российская актриса Яна Поплавская опубликовала в своем telegram-канале афишу мероприятия в Лондоне. Она отметила, что актеры 15 января будут выступать на благотворительном вечере в Лондоне. В марте 2022 года Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула РФ. Данила Козловский в 2023 году принял решение уйти в творческий отпуск до конца 2023 года, передает RT. Афиша мероприятия в Лондоне Telegram-канал Яны Поплавской, https://t.me/the_yana_poplavskaya/4289 Актер Данила Козловский выйдет на одну сцену с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщила Хаматова. Артисты выступят 15 января на благотворительном вечере в Лондоне. «Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного „Несерьезные рассказы“», — заявила Хаматова. Ее слова передает журнал Voice. Российская актриса Яна Поплавская опубликовала в своем telegram-канале афишу мероприятия в Лондоне. Она отметила, что актеры 15 января будут выступать на благотворительном вечере в Лондоне. В марте 2022 года Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула РФ. Данила Козловский в 2023 году принял решение уйти в творческий отпуск до конца 2023 года, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям