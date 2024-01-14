Данила Козловский объединился с Чулпан Хаматовой за границей. Фото

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Встреча с Чулпан Хаматовой и Катериной Гордеевой в Ельцин Центре. Екатеринбург, хаматова чулпан
Чулпан Хаматова сообщила, что будет читать прозу Саши Черного «Несерьезные рассказы» на благотворительном вечере Фото:

Актер Данила Козловский выйдет на одну сцену с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщила Хаматова. Артисты выступят 15 января на благотворительном вечере в Лондоне.

«Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного „Несерьезные рассказы“», — заявила Хаматова. Ее слова передает журнал Voice.

Российская актриса Яна Поплавская опубликовала в своем telegram-канале афишу мероприятия в Лондоне. Она отметила, что актеры 15 января будут выступать на благотворительном вечере в Лондоне.

В марте 2022 года Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула РФ. Данила Козловский в 2023 году принял решение уйти в творческий отпуск до конца 2023 года, передает RT.

Афиша мероприятия в Лондоне
Афиша мероприятия в Лондоне

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Актер Данила Козловский выйдет на одну сцену с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщила Хаматова. Артисты выступят 15 января на благотворительном вечере в Лондоне. «Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного „Несерьезные рассказы“», — заявила Хаматова. Ее слова передает журнал Voice. Российская актриса Яна Поплавская опубликовала в своем telegram-канале афишу мероприятия в Лондоне. Она отметила, что актеры 15 января будут выступать на благотворительном вечере в Лондоне. В марте 2022 года Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула РФ. Данила Козловский в 2023 году принял решение уйти в творческий отпуск до конца 2023 года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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