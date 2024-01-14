Актер Данила Козловский выйдет на одну сцену с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Об этом сообщила Хаматова. Артисты выступят 15 января на благотворительном вечере в Лондоне.
«Мы, три артиста, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и я будем читать прозу Саши Черного „Несерьезные рассказы“», — заявила Хаматова. Ее слова передает журнал Voice.
Российская актриса Яна Поплавская опубликовала в своем telegram-канале афишу мероприятия в Лондоне. Она отметила, что актеры 15 января будут выступать на благотворительном вечере в Лондоне.
В марте 2022 года Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула РФ. Данила Козловский в 2023 году принял решение уйти в творческий отпуск до конца 2023 года, передает RT.
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