В Златоусте пассажир угнал такси

Пассажир взял управление автомобилем на себя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) пассажир угнал такси, когда водитель ненадолго вышел из салона автомобиля. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В 4.20 ночи в дежурную часть поступил сигнал о том, что 25-летний водитель такси просит помощи, находясь в районе дороги М-5 „Урал“, в 1,5 километра от поселка Веселовка. Прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции водитель сообщил, что перевозил клиента на автомобиле Kia Rio. Когда водитель ненадолго вышел из машины, пассажир воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и уехал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД по телефону получили информацию от руководителя компании по мониторингу автомобилей такси, который определил местоположение автомобиля. Благодаря этому машина была найдена сотрудниками ДПС.

Выяснилось, что, проехав определенное расстояние, подозреваемый заехал в сугроб. Он бросил автомобиль и пошел пешком в сторону Златоуста, но по дороге был задержан.

Угонщиком оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.