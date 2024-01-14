Власти ХМАО увеличили расходы на самые дорогие выборы в истории округа

15 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

ХМАО выделило из бюджета округа почти 200 миллионов рублей на выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Власти ХМАО добавили на финансирование президентской кампании еще 50 миллионов рублей из окружного бюджета. После этого общая сумма трат на главную избирательную кампанию 2024 года приблизились к 470 миллионам рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному избиркому. «Власти ХМАО добавили на финансирование президентской кампании еще 50 миллионов рублей из окружного бюджета. Общая сумма трат на главную избирательную кампанию 2024 года теперь составляет почти 470 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов составят затраты округа, остальное — средства Федерации», — сообщил инсайдер. По данным источника, администрация президента обязала финансировать нынешнюю кампанию даже те регионы, которые раньше этого не делали. Из денег ХМАО 150 миллионов рублей планируется потратить на оплату и вознаграждение сотрудникам УИК, а оставшиеся средства — на информирование. В конце 2023 года планировалось, что округ выделит порядка 130 миллионов рублей. Официальный telegram-канал избиркома ХМАО опубликовал подтверждение указанной информации. «Распределены средства регионального бюджета, выделенные Избирательной комиссии Югры на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента РФ. Из регионального бюджета выделено 196 311 000 рублей», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что выборы президента в ХМАО станут самыми дорогими в истории округа. Федеральные власти выделили 270 миллионов на избирательную кампанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО добавили на финансирование президентской кампании еще 50 миллионов рублей из окружного бюджета. После этого общая сумма трат на главную избирательную кампанию 2024 года приблизились к 470 миллионам рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному избиркому. «Власти ХМАО добавили на финансирование президентской кампании еще 50 миллионов рублей из окружного бюджета. Общая сумма трат на главную избирательную кампанию 2024 года теперь составляет почти 470 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов составят затраты округа, остальное — средства Федерации», — сообщил инсайдер. По данным источника, администрация президента обязала финансировать нынешнюю кампанию даже те регионы, которые раньше этого не делали. Из денег ХМАО 150 миллионов рублей планируется потратить на оплату и вознаграждение сотрудникам УИК, а оставшиеся средства — на информирование. В конце 2023 года планировалось, что округ выделит порядка 130 миллионов рублей. Официальный telegram-канал избиркома ХМАО опубликовал подтверждение указанной информации. «Распределены средства регионального бюджета, выделенные Избирательной комиссии Югры на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента РФ. Из регионального бюджета выделено 196 311 000 рублей», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что выборы президента в ХМАО станут самыми дорогими в истории округа. Федеральные власти выделили 270 миллионов на избирательную кампанию.