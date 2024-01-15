В Южноуральске будут судить владельца аттракциона, на котором пострадал ребенок

Владельцу аттракциона грозит срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) владельца аттракциона, на котором пострадала 4-летняя девочка, отдадут под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел весной 2023 года. В нарушение техники безопасности бизнесмен допустил девочку на игровое оборудование с рваной сеткой. Через образовавшееся отверстие девочка упала на землю. Высота падения составила не менее двух метров. В результате падения ребенок получил травму левой лучевой кости.

«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы сроком до 10 лет», — напомнили в пресс-службе регионального следкома.