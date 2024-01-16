Челябинские компании предпочитают брать на работу кандидатов с семьями

Superjob: челябинцев с семьями и детьми чаще всего берут на работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, семья, материнство, родители, осень
У 15% челябинских компаний есть правила о негласных запретах в отношении женщин, у 10% — в отношении мужчин Фото:

Челябинские компании предпочитают брать на работу кандидатов, которые состоят в браке и имеют детей. В 18% случаев работодатели делают выбор в отношении работников женского пола, в 11% случаев у компаний есть пожелания к социальному статусу мужчин-соискателей, сообщают аналитики сервиса Superjob.

«Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 18%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 11% компаний. Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов, как мужчин, так и женщин, состоящих в браке и имеющих детей», — сообщили аналитики.

Как отметили аналитики сервиса, у 15% челябинских компаний есть правила о негласных запретах в отношении женщин. Подобных запретов в отношении мужчин значительно меньше — 10%.

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Челябинские компании предпочитают брать на работу кандидатов, которые состоят в браке и имеют детей. В 18% случаев работодатели делают выбор в отношении работников женского пола, в 11% случаев у компаний есть пожелания к социальному статусу мужчин-соискателей, сообщают аналитики сервиса Superjob. «Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 18%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 11% компаний. Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов, как мужчин, так и женщин, состоящих в браке и имеющих детей», — сообщили аналитики. Как отметили аналитики сервиса, у 15% челябинских компаний есть правила о негласных запретах в отношении женщин. Подобных запретов в отношении мужчин значительно меньше — 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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