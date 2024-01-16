Челябинские компании предпочитают брать на работу кандидатов с семьями

Superjob: челябинцев с семьями и детьми чаще всего берут на работу

16 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

У 15% челябинских компаний есть правила о негласных запретах в отношении женщин, у 10% — в отношении мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские компании предпочитают брать на работу кандидатов, которые состоят в браке и имеют детей. В 18% случаев работодатели делают выбор в отношении работников женского пола, в 11% случаев у компаний есть пожелания к социальному статусу мужчин-соискателей, сообщают аналитики сервиса Superjob. «Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 18%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 11% компаний. Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов, как мужчин, так и женщин, состоящих в браке и имеющих детей», — сообщили аналитики. Как отметили аналитики сервиса, у 15% челябинских компаний есть правила о негласных запретах в отношении женщин. Подобных запретов в отношении мужчин значительно меньше — 10%.

Челябинские компании предпочитают брать на работу кандидатов, которые состоят в браке и имеют детей. В 18% случаев работодатели делают выбор в отношении работников женского пола, в 11% случаев у компаний есть пожелания к социальному статусу мужчин-соискателей, сообщают аналитики сервиса Superjob. «Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 18%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 11% компаний. Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов, как мужчин, так и женщин, состоящих в браке и имеющих детей», — сообщили аналитики. Как отметили аналитики сервиса, у 15% челябинских компаний есть правила о негласных запретах в отношении женщин. Подобных запретов в отношении мужчин значительно меньше — 10%.