16 января 2024

Жители Екатеринбурга не могут дождаться автобуса на Широкой речке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, горожане, непогода, остановка общественного транспорта, снегопад, вечер, ожидание трамвая, остановка улица радищева
Из-за плохой работы транспорта на остановках появляются толпы пассажиров Фото:

Жители Широкой речки в Екатеринбурге не могут подолгу дождаться автобуса №24. Им часто приходится стоять на остановке почти час, рассказали местные жители URA.RU.

«Сегодня я прождала 24-й автобус 42 минуты ровно. Из-за этого опаздываю на работу», — пожаловалась горожанка.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответа не поступало.

На аналогичную проблему ранее жаловались жители Пионерского микрорайона. По их словам, им приходится простаивать по 30 минут по утрам на остановках, ожидая троллейбус №34. В городской администрации объяснили, что все дело том, что на маршрут выходит на два троллейбуса меньше.

Дополнено в 9:52. В мэрии заявили, что на график движения общественного транспорта влияет сложная дорожная обстановка и нехватка водителей.

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Жители Широкой речки в Екатеринбурге не могут подолгу дождаться автобуса №24. Им часто приходится стоять на остановке почти час, рассказали местные жители URA.RU. «Сегодня я прождала 24-й автобус 42 минуты ровно. Из-за этого опаздываю на работу», — пожаловалась горожанка. URA.RU обратилось в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответа не поступало. На аналогичную проблему ранее жаловались жители Пионерского микрорайона. По их словам, им приходится простаивать по 30 минут по утрам на остановках, ожидая троллейбус №34. В городской администрации объяснили, что все дело том, что на маршрут выходит на два троллейбуса меньше. Дополнено в 9:52. В мэрии заявили, что на график движения общественного транспорта влияет сложная дорожная обстановка и нехватка водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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