Жители Екатеринбурга не могут дождаться автобуса на Широкой речке. Фото

17 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Из-за плохой работы транспорта на остановках появляются толпы пассажиров Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Широкой речки в Екатеринбурге не могут подолгу дождаться автобуса №24. Им часто приходится стоять на остановке почти час, рассказали местные жители URA.RU. «Сегодня я прождала 24-й автобус 42 минуты ровно. Из-за этого опаздываю на работу», — пожаловалась горожанка. URA.RU обратилось в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответа не поступало. На аналогичную проблему ранее жаловались жители Пионерского микрорайона. По их словам, им приходится простаивать по 30 минут по утрам на остановках, ожидая троллейбус №34. В городской администрации объяснили, что все дело том, что на маршрут выходит на два троллейбуса меньше. Дополнено в 9:52. В мэрии заявили, что на график движения общественного транспорта влияет сложная дорожная обстановка и нехватка водителей. Фото: читатель URA.RU

Жители Широкой речки в Екатеринбурге не могут подолгу дождаться автобуса №24. Им часто приходится стоять на остановке почти час, рассказали местные жители URA.RU. «Сегодня я прождала 24-й автобус 42 минуты ровно. Из-за этого опаздываю на работу», — пожаловалась горожанка. URA.RU обратилось в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответа не поступало. На аналогичную проблему ранее жаловались жители Пионерского микрорайона. По их словам, им приходится простаивать по 30 минут по утрам на остановках, ожидая троллейбус №34. В городской администрации объяснили, что все дело том, что на маршрут выходит на два троллейбуса меньше. Дополнено в 9:52. В мэрии заявили, что на график движения общественного транспорта влияет сложная дорожная обстановка и нехватка водителей.