19 декабря 2023

В Екатеринбурге сократили количество новых троллейбусов на популярном маршруте

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, общественный транспорт, троллейбусы
На маршруте по номеру №34 должны курсировать 10 троллейбусов, а курсирует 8 Фото:

Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурге пожаловались на то, что им приходится простаивать по 30 минут по утрам на остановках, ожидая троллейбус №34. В городской администрации URA.RU рассказали, что на маршрут №34 — от горбольницы № 7 на Вилонова до станции метро «Динамо» — действительно выходят на два троллейбуса меньше.

«Сегодня вышел на остановку „Библиотека имени Крапивина“ на Советской в 8:45 часов, ждал троллейбус до „Динамо“ до 9:21 — так и не дождался, пришлось ехать на такси. При этом в обратную сторону за это время проехали три троллейбуса. Неужели они так долго стоят на конечной?!» — возмутился читатель URA.RU.

По его словам, движение общественного транспорта по Советской нестабильное. Кроме троллейбусов №34 ходят автобусы №81, но попасть туда почти нереально, так как пассажиры битком забивают салон уже спустя 3-4 остановки от конечной.

В пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что с 19 декабря сократилось число троллейбусов на маршруте №34, потому что не хватает водителей. «Ежедневно на линию выходят не менее восьми единиц из плановых 10. Остальные запустят, как найдутся водители. Несколько человек сейчас проходят обучение в учебном центре „Гортранса“», — заявили в администрации.

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Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурге пожаловались на то, что им приходится простаивать по 30 минут по утрам на остановках, ожидая троллейбус №34. В городской администрации URA.RU рассказали, что на маршрут №34 — от горбольницы № 7 на Вилонова до станции метро «Динамо» — действительно выходят на два троллейбуса меньше. «Сегодня вышел на остановку „Библиотека имени Крапивина“ на Советской в 8:45 часов, ждал троллейбус до „Динамо“ до 9:21 — так и не дождался, пришлось ехать на такси. При этом в обратную сторону за это время проехали три троллейбуса. Неужели они так долго стоят на конечной?!» — возмутился читатель URA.RU. По его словам, движение общественного транспорта по Советской нестабильное. Кроме троллейбусов №34 ходят автобусы №81, но попасть туда почти нереально, так как пассажиры битком забивают салон уже спустя 3-4 остановки от конечной. В пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что с 19 декабря сократилось число троллейбусов на маршруте №34, потому что не хватает водителей. «Ежедневно на линию выходят не менее восьми единиц из плановых 10. Остальные запустят, как найдутся водители. Несколько человек сейчас проходят обучение в учебном центре „Гортранса“», — заявили в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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